https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1053082411.html

Часть Гудаутского района осталась без света из-за аварии

Часть Гудаутского района осталась без света из-за аварии

Sputnik Абхазия

Ранее в республике ввели новый шестичасовой график веерных отключений. 07.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-07T14:01+0300

2024-12-07T14:01+0300

2024-12-07T14:01+0300

в абхазии

абхазия

новости

черноморэнерго

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/04/1046711360_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b3b5a3adba7a74da9dc61d9cbfaba3fa.jpg

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без подачи электричества из-за аварии на воздушной линии "Лыхны-1", сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Черноморэнерго. Энергетики уже ведут работы по ликвидации последствий аварии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, черноморэнерго