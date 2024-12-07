https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1053082411.html
Часть Гудаутского района осталась без света из-за аварии
Часть Гудаутского района осталась без света из-за аварии
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Ранее в республике ввели новый шестичасовой график веерных отключений. 07.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-07T14:01+0300
2024-12-07T14:01+0300
2024-12-07T14:01+0300
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без подачи электричества из-за аварии на воздушной линии "Лыхны-1", сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Черноморэнерго. Энергетики уже ведут работы по ликвидации последствий аварии.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Гудаутского района осталась без света из-за аварии
Ранее в республике ввели новый шестичасовой график веерных отключений.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Часть Гудаутского района осталась без подачи электричества из-за аварии на воздушной линии "Лыхны-1", сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Черноморэнерго.
Энергетики уже ведут работы по ликвидации последствий аварии.