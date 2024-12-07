https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/dizayner-rasskazala-kakie-simvoly-v-odezhde-i-interere-ponravyatsya-godu-zelenoy-zmei-1053064136.html

Дизайнер рассказала, какие символы в одежде и интерьере подойдут году зеленой змеи

Дизайнер рассказала, какие символы в одежде и интерьере подойдут году зеленой змеи

Sputnik Абхазия

О трендах наступающего нового года рассказала дизайнер Марина Росс. 07.12.2024, Sputnik Абхазия

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Дизайнер рассказала, какие символы в одежде и интерьере понравятся году зеленой змеи Sputnik Абхазия Дизайнер рассказала, какие символы в одежде и интерьере понравятся году зеленой змеи

Зеленая деревянная змея вступит в свои права в 2025 году. Этому мудрому знаку свойственны элегантность, знания, переменчивость, поэтому рекомендовано сделать такое оформление, чтобы змея осталась довольна, рассказала Марина Росс. "Мы можем украсить свое пространство атрибутикой, имитирующей змеиную кожу. Красные оттенки не рекомендую использовать. Желтые, серебристые палетки, стразы, елочные ветки, камушки – все это приветствуется. Украшения должны быть сдержанными, мы должны использовать песчаные оттенки, бежевые, охру", – поделилась дизайнер. Украшая дома, важно думать о благоприятном воздействии года.

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