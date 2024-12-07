https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/istoricheskoe-zdanie-nezakonno-pytalis-snesti-v-sukhume-1053083143.html

Историческое здание незаконно пытались снести в Сухуме

Историческое здание незаконно пытались снести в Сухуме

Sputnik Абхазия

Здание ферментационного завода промышленника Ивана Яхиопуло было построено в 1914 году. 07.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-07T18:10+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Здание бывшего ферментационного завода на улице Аршба в Сухуме пытались снести незаконно, сообщил Sputnik начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия Гарик Сангулия. По его словам, объект начала XX века входит в дополнительный список памятников ИКН. Сангулия добавил, что решение о сносе приняло частное лицо в обход Минпросвещения и профильных ведомств. В здании три раза происходил пожар, но, по словам главы госуправления, это не повод для сноса — должно быть особое решение по итогам анализа на технического состояния объекта. Гарик отметил, что, согласно заключениям строителей и реставраторов, памятник подлежит восстановлению..

https://sputnik-abkhazia.ru/20170103/iz-blagotvoritelya-v-kulaki-prevratnosti-sudby-ivana-yaxiopulo-1020105067.html

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