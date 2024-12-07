https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/shamba-mid-abkhazii-sledit-za-situatsiey-v-sirii-1053083755.html

Шамба: МИД Абхазии следит за ситуацией в Сирии

Шамба: МИД Абхазии следит за ситуацией в Сирии

Sputnik Абхазия

Ситуация в Сирии резко обострилась после того, как 29 ноября террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом других вооруженных... 07.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии внимательно следит за ситуацией в Сирии, заявил и.о. главы МИД Сергей Шамба.Сотрудники посольства республики в Дамаске остаются на местах и продолжают работу. Он добавил, что в случае необходимости будет организована эвакуация дипломатов и их семей. Командование сирийской армии заявило, что военные укрепляют позиции в пригородах столицы на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию. Продолжаются бои в провинциях Хама, Хомс и Дераа, ликвидированы сотни боевиков.* Террористическая организация, запрещена в России.

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абхазия, сирия, новости, мид абхазии