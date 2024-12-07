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Шамба: МИД Абхазии следит за ситуацией в Сирии
Шамба: МИД Абхазии следит за ситуацией в Сирии
Sputnik Абхазия
Ситуация в Сирии резко обострилась после того, как 29 ноября террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом других вооруженных... 07.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-07T21:18+0300
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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии внимательно следит за ситуацией в Сирии, заявил и.о. главы МИД Сергей Шамба.Сотрудники посольства республики в Дамаске остаются на местах и продолжают работу. Он добавил, что в случае необходимости будет организована эвакуация дипломатов и их семей. Командование сирийской армии заявило, что военные укрепляют позиции в пригородах столицы на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию. Продолжаются бои в провинциях Хама, Хомс и Дераа, ликвидированы сотни боевиков.* Террористическая организация, запрещена в России.
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абхазия, сирия, новости, мид абхазии
абхазия, сирия, новости, мид абхазии
Шамба: МИД Абхазии следит за ситуацией в Сирии
21:18 07.12.2024 (обновлено: 21:19 07.12.2024)
Ситуация в Сирии резко обострилась после того, как 29 ноября террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом других вооруженных формирований, начала масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама.
СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии внимательно следит за ситуацией в Сирии, заявил и.о. главы МИД Сергей Шамба.
Сотрудники посольства республики в Дамаске остаются на местах и продолжают работу.
"Мы на связи, вчера я тоже разговаривал с нашим послом. Ситуация сложная. Будем надеяться, что она изменится в лучшую сторону", — сказал Шамба.
Он добавил, что в случае необходимости будет организована эвакуация дипломатов и их семей.
Командование сирийской армии заявило, что военные укрепляют позиции в пригородах столицы на фоне попыток террористов дестабилизировать ситуацию.
Продолжаются бои в провинциях Хама, Хомс и Дераа, ликвидированы сотни боевиков.
* Террористическая организация, запрещена в России.