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Новый график отключений света ввели в Абхазии

Новый график отключений света ввели в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Новые ограничения на подачу электричества ввели в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго". 08.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-08T11:28+0300

2024-12-08T12:11+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Новые ограничения на подачу электричества ввели в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго". В связи со сложной ситуацией с энергоснабжением республики свет на подстанции будут подавать на четыре часа сорок минут. С 21:00 до 7:00 подача электричества будет осуществляться без ограничений.

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