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Новый график отключений света ввели в Абхазии
Новый график отключений света ввели в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Новые ограничения на подачу электричества ввели в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго". 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T11:28+0300
2024-12-08T11:28+0300
2024-12-08T12:11+0300
в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Новые ограничения на подачу электричества ввели в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго". В связи со сложной ситуацией с энергоснабжением республики свет на подстанции будут подавать на четыре часа сорок минут. С 21:00 до 7:00 подача электричества будет осуществляться без ограничений.
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абхазия
Новый график отключений света ввели в Абхазии
11:28 08.12.2024 (обновлено: 12:11 08.12.2024)
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Новые ограничения на подачу электричества ввели в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго".
В связи со сложной ситуацией с энергоснабжением республики свет на подстанции будут подавать на четыре часа сорок минут.
С 21:00 до 7:00 подача электричества будет осуществляться без ограничений.