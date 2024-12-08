https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/shamba-boeviki-poka-ne-pronikli-v-posolstvo-abkhazii-v-sirii-1053089524.html
Шамба: боевики пока не проникли в посольство Абхазии в Сирии
Шамба: боевики пока не проникли в посольство Абхазии в Сирии
Sputnik Абхазия
В эфире национального телевидения боевики заявили о захвате власти в Сирии. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T09:30+0300
2024-12-08T09:30+0300
2024-12-08T09:30+0300
сирия
новости
абхазия
мид абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037834021_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_708b363424074ce9101876e7ed80c8a7.jpg
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Дамаск занят боевиками, но в посольство Абхазии они пока не проникли, рассказал Sputnik и. о. министра иностранных дел Сергей Шамба. По его словам, абхазские дипломаты пока остаются на местах, они на связи с российскими коллегами.
сирия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037834021_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_16e65f3095560b7c19cf89b62b4f907a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сирия, новости, абхазия, мид абхазии
сирия, новости, абхазия, мид абхазии
Шамба: боевики пока не проникли в посольство Абхазии в Сирии
В эфире национального телевидения боевики заявили о захвате власти в Сирии.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Дамаск занят боевиками, но в посольство Абхазии они пока не проникли, рассказал Sputnik и. о. министра иностранных дел Сергей Шамба.
"Только что разговаривал с послом. Они заняли Дамаск, но в посольство не зашли. Но это уже не имеет значения, если захотят — зайдут. Кто им помешает?" — сказал Шамба.
По его словам, абхазские дипломаты пока остаются на местах, они на связи с российскими коллегами.