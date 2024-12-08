https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/shamba-boeviki-poka-ne-pronikli-v-posolstvo-abkhazii-v-sirii-1053089524.html

Шамба: боевики пока не проникли в посольство Абхазии в Сирии

Шамба: боевики пока не проникли в посольство Абхазии в Сирии

Sputnik Абхазия

В эфире национального телевидения боевики заявили о захвате власти в Сирии. 08.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-08T09:30+0300

2024-12-08T09:30+0300

2024-12-08T09:30+0300

сирия

новости

абхазия

мид абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1c/1037834021_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_708b363424074ce9101876e7ed80c8a7.jpg

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Дамаск занят боевиками, но в посольство Абхазии они пока не проникли, рассказал Sputnik и. о. министра иностранных дел Сергей Шамба. По его словам, абхазские дипломаты пока остаются на местах, они на связи с российскими коллегами.

сирия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сирия, новости, абхазия, мид абхазии