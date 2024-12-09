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Абхазия будет выстраивать дипотношения с любым легитимным правительством Сирии
Абхазия будет выстраивать дипотношения с любым легитимным правительством Сирии
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Руководство и народ Абхазии внимательно следят за событиями в Сирии, говорится в заявлении и.о. министра иностранных дел Сергея Шамба. 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T14:00+0300
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Руководство и народ Абхазии внимательно следят за событиями в Сирии, говорится в заявлении и.о. министра иностранных дел Сергея Шамба. Продолжение военного кризиса может привести к опасным последствиям не только для региональной, но и для международной безопасности, отметил Шамба. Он подчеркнул, что Абхазия готова к сотрудничеству с законно избранным правительством страны. Ранее сообщалось, что посольству Абхазии в Сирии ничего не угрожает, часть сотрудников находится на рабочих местахПосольство в Дамаске было открыто в 2020 году, через два года после установления дипломатических отношений между Абхазией и Сирией. 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
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сирия, абхазия, в мире, политика, мид абхазии
сирия, абхазия, в мире, политика, мид абхазии
Абхазия будет выстраивать дипотношения с любым легитимным правительством Сирии
14:00 09.12.2024 (обновлено: 15:28 09.12.2024)
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Руководство и народ Абхазии внимательно следят за событиями в Сирии, говорится в заявлении и.о. министра иностранных дел Сергея Шамба.
Продолжение военного кризиса может привести к опасным последствиям не только для региональной, но и для международной безопасности, отметил Шамба.
"Министерство иностранных дел Республики Абхазия надеется на то, что будут сохранены суверенитет и территориальная целостность Сирии таким образом, чтобы это отвечало интересам сирийского народа", — добавил и.о. министра.
Он подчеркнул, что Абхазия готова к сотрудничеству с законно избранным правительством страны.
Ранее сообщалось, что посольству Абхазии в Сирии ничего не угрожает, часть сотрудников находится на рабочих местах
Посольство в Дамаске было открыто в 2020 году, через два года после установления дипломатических отношений между Абхазией и Сирией.
8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.