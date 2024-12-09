https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/abkhaziya-budet-vystraivat-dipotnosheniya-s-lyubym-legitimnym-pravitelstvom-sirii-1053108221.html

Абхазия будет выстраивать дипотношения с любым легитимным правительством Сирии

Абхазия будет выстраивать дипотношения с любым легитимным правительством Сирии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Руководство и народ Абхазии внимательно следят за событиями в Сирии, говорится в заявлении и.о. министра иностранных дел Сергея Шамба. 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T14:00+0300

2024-12-09T14:00+0300

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Руководство и народ Абхазии внимательно следят за событиями в Сирии, говорится в заявлении и.о. министра иностранных дел Сергея Шамба. Продолжение военного кризиса может привести к опасным последствиям не только для региональной, но и для международной безопасности, отметил Шамба. Он подчеркнул, что Абхазия готова к сотрудничеству с законно избранным правительством страны. Ранее сообщалось, что посольству Абхазии в Сирии ничего не угрожает, часть сотрудников находится на рабочих местахПосольство в Дамаске было открыто в 2020 году, через два года после установления дипломатических отношений между Абхазией и Сирией. 8 декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

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