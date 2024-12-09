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Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку

Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку

Sputnik Абхазия

Из-за того, что произошло в Сирии, не надо впадать в панику или депрессию, но, безусловно, это удар и по нам, и по нашему союзнику, и по ситуации на Ближнем... 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T13:30+0300

2024-12-09T13:30+0300

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Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку Sputnik Абхазия Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку

Он подчеркнул, что в любой ситуации нужно сохранять спокойствие и чувство собственного достоинства, но некоторые удары и плохие новости надо воспринимать именно так, как есть.По его словам, то, что произошло в Сирии, назревало уже давно, еще в период Арабской весны, когда западные глобалисты "пытались взорвать весь исламский мир, особенно арабский мир, провести там цветные революции, привести к власти новые режимы"."Сирия должна была быть разрушена тогда. Мы отложили это на довольно большой срок ценой очень серьезных усилий. Конечно, тот факт, что наши усилия за несколько дней превратились в ничто, были аннулированы, это грустно", – заключил Дугин.

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