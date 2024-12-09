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Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку
Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку
Sputnik Абхазия
Из-за того, что произошло в Сирии, не надо впадать в панику или депрессию, но, безусловно, это удар и по нам, и по нашему союзнику, и по ситуации на Ближнем... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T13:30+0300
2024-12-09T13:30+0300
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Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку
Sputnik Абхазия
Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку
Он подчеркнул, что в любой ситуации нужно сохранять спокойствие и чувство собственного достоинства, но некоторые удары и плохие новости надо воспринимать именно так, как есть.По его словам, то, что произошло в Сирии, назревало уже давно, еще в период Арабской весны, когда западные глобалисты "пытались взорвать весь исламский мир, особенно арабский мир, провести там цветные революции, привести к власти новые режимы"."Сирия должна была быть разрушена тогда. Мы отложили это на довольно большой срок ценой очень серьезных усилий. Конечно, тот факт, что наши усилия за несколько дней превратились в ничто, были аннулированы, это грустно", – заключил Дугин.
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подкасты, в мире, сирия, россия, ближний восток, аудио
подкасты, в мире, сирия, россия, ближний восток, аудио
Дугин о ситуации в Сирии: удар по нам, по Ближнему Востоку
Из-за того, что произошло в Сирии, не надо впадать в панику или депрессию, но, безусловно, это удар и по нам, и по нашему союзнику, и по ситуации на Ближнем Востоке в целом. Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявил философ Александр Дугин.
Он подчеркнул, что в любой ситуации нужно сохранять спокойствие и чувство собственного достоинства, но некоторые удары и плохие новости надо воспринимать именно так, как есть.
"При том, что, безусловно, ни в коем случае нельзя впадать в панику или в депрессию, надо сказать, что это (ситуация в Сирии, – ред.) удар, удар по нам, по ситуации на Ближнем Востоке, удар по нашему союзнику. Фактически тот режим (ушедшего в отставку президента Сирии Башара) Асада, на поддержку которого мы затратили огромные силы и старались его сохранить, не допустить резни, не допустить гражданской войны в Сирии, не допустить расколотой страны, не допустить прихода к власти экстремистских сил, вот все это в несколько дней рушится. Это никак победой или безразличным событием назвать нельзя", – отметил Дугин.
По его словам, то, что произошло в Сирии, назревало уже давно, еще в период Арабской весны, когда западные глобалисты "пытались взорвать весь исламский мир, особенно арабский мир, провести там цветные революции, привести к власти новые режимы".
"Сирия должна была быть разрушена тогда. Мы отложили это на довольно большой срок ценой очень серьезных усилий. Конечно, тот факт, что наши усилия за несколько дней превратились в ничто, были аннулированы, это грустно", – заключил Дугин.