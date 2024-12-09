https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/fsb-obnarodovala-novye-arkhivnye-dokumenty-ob-aktakh-genotsida-sovetskogo-naroda-1053103643.html

ФСБ обнародовала новые архивные документы об актах геноцида советского народа

ФСБ обнародовала новые архивные документы об актах геноцида советского народа

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Опубликованы архивные документы об актах геноцида советского народа, которые совершали гитлеровцы с помощью украинских националистов на... 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T10:00+0300

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Опубликованы архивные документы об актах геноцида советского народа, которые совершали гитлеровцы с помощью украинских националистов на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.Батальон также массово казнил еврейское население города Бердичева в ноябре 1941 года.Как выяснило советское следствие, украинские полицейские были задействованы практически на всех этапах этого злодеяния: конвоирования жертв, оцепления места казни, непосредственно самого расстрела, укладки трупов в общей могиле и ее закапывания.В понедельник отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

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