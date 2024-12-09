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ФСБ обнародовала новые архивные документы об актах геноцида советского народа
ФСБ обнародовала новые архивные документы об актах геноцида советского народа
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Опубликованы архивные документы об актах геноцида советского народа, которые совершали гитлеровцы с помощью украинских националистов на... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T10:00+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Опубликованы архивные документы об актах геноцида советского народа, которые совершали гитлеровцы с помощью украинских националистов на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.Батальон также массово казнил еврейское население города Бердичева в ноябре 1941 года.Как выяснило советское следствие, украинские полицейские были задействованы практически на всех этапах этого злодеяния: конвоирования жертв, оцепления места казни, непосредственно самого расстрела, укладки трупов в общей могиле и ее закапывания.В понедельник отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.
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россия, ссср, история, геноциды, вов
ФСБ обнародовала новые архивные документы об актах геноцида советского народа
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Опубликованы архивные документы об актах геноцида советского народа, которые совершали гитлеровцы с помощью украинских националистов на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.
Факты преступной деятельности 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка. Его участники убивали мирных граждан на оккупированной Украине.
Батальон также массово казнил еврейское население города Бердичева в ноябре 1941 года.
Как выяснило советское следствие, украинские полицейские были задействованы практически на всех этапах этого злодеяния: конвоирования жертв, оцепления места казни, непосредственно самого расстрела, укладки трупов в общей могиле и ее закапывания.
В понедельник отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.