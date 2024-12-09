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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/kabmin-rassmotrit-vopros-pravovogo-statusa-istoricheskogo-zdaniya-snesennogo-v-sukhume-1053108770.html
Кабмин рассмотрит вопрос правового статуса исторического здания, снесенного в Сухуме
Кабмин рассмотрит вопрос правового статуса исторического здания, снесенного в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Вопрос правового статуса исторического здания, снесенного на улице Аршба в Сухуме, будет тщательно рассмотрен, сообщил на совещании... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T15:32+0300
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Вопрос правового статуса исторического здания, снесенного на улице Аршба в Сухуме, будет тщательно рассмотрен, сообщил на совещании и.о. премьер-министра Валерий Бганба. На встрече в Кабмине присутствовали и.о. глав Минпроса, Госкомспорта и Госуправления по охране историко-культурного наследия. Ранее в снесенном здании находилась школа борьбы и тяжелой атлетики. Представители спортивной общественности попросили и.о. премьер-министра посодействовать в возвращении здания Минпросу, а также взять на учет другие спортобъекты, которые не работают из-за отсутствия ремонта. По словам Бганба, сегодня будет создана комиссия для проверки подведомственности всех бывших спортивных зданий. Здание ферментационного завода 1914 года постройки начали сносить в субботу, 7 декабря. По словам главы Госуправления по охране ИКН Гарика Сангулия, объект числился на балансе Минпросвещения, его начало сносить частное лицо без уведомления профильных органов. Он заявил Sputnik, что снос, который он назвал незаконным, остановлен до понедельника, чтобы ведомства могли уточнить обстоятельства правонарушения. Но в воскресенье работы по сносу здания продолжились.
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абхазия, сухум, министерство культуры абхазии, охрана историко-культурного наследия

Кабмин рассмотрит вопрос правового статуса исторического здания, снесенного в Сухуме

15:32 09.12.2024 (обновлено: 15:47 09.12.2024)
© SputnikЗдание ферментационного завода Яхиопуло снесли в Сухуме
Здание ферментационного завода Яхиопуло снесли в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2024
© Sputnik
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Вопрос правового статуса исторического здания, снесенного на улице Аршба в Сухуме, будет тщательно рассмотрен, сообщил на совещании и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
На встрече в Кабмине присутствовали и.о. глав Минпроса, Госкомспорта и Госуправления по охране историко-культурного наследия. Ранее в снесенном здании находилась школа борьбы и тяжелой атлетики.
Представители спортивной общественности попросили и.о. премьер-министра посодействовать в возвращении здания Минпросу, а также взять на учет другие спортобъекты, которые не работают из-за отсутствия ремонта.
По словам Бганба, сегодня будет создана комиссия для проверки подведомственности всех бывших спортивных зданий.
Здание ферментационного завода 1914 года постройки начали сносить в субботу, 7 декабря.
По словам главы Госуправления по охране ИКН Гарика Сангулия, объект числился на балансе Минпросвещения, его начало сносить частное лицо без уведомления профильных органов.
Он заявил Sputnik, что снос, который он назвал незаконным, остановлен до понедельника, чтобы ведомства могли уточнить обстоятельства правонарушения. Но в воскресенье работы по сносу здания продолжились.
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