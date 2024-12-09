https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/kvarcheliya-rasskazala-ob-organizatsii-uchebnogo-protsessa-v-abkhazii-v-usloviyakh-energokrizisa-1053108987.html
Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса
Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса
Sputnik Абхазия
Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в эфире радио Sputnik рассказала, как в школах и детских садах организуют рабочий процесс во время введения... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T15:41+0300
2024-12-09T15:41+0300
2024-12-09T15:49+0300
радио
подкасты
министерство образования и науки абхазии
абхазия
образование
черноморэнерго
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/09/1053109072_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0830fb4ad0f8c099bb87b493276c14bd.jpg
Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса
Sputnik Абхазия
Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса
Отключения электроэнергии в стране затронуло все сферы жизнедеятельности. Как будет проходить образовательный процесс в учебных заведениях республики, отразится ли энергокризис на качестве образования, как много школ и детских садов имеют возможность отапливать и освещать здания за счет автономных источников, рассказала заместитель министра просвещения Ада Кварчелия. О ситуации со сносом старинного здания в Сухуме, ранее подведомственного Министерству просвещения, Ада Кварчелия также рассказала в интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/09/1053109072_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_63a60a994d0d3c9382191ee814653c4e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, министерство образования и науки абхазии, абхазия, образование, черноморэнерго, аудио
подкасты, министерство образования и науки абхазии, абхазия, образование, черноморэнерго, аудио
Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса
15:41 09.12.2024 (обновлено: 15:49 09.12.2024)
Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в эфире радио Sputnik рассказала, как в школах и детских садах организуют рабочий процесс во время введения ограничений подачи электроэнергии.
Отключения электроэнергии в стране затронуло все сферы жизнедеятельности. Как будет проходить образовательный процесс в учебных заведениях республики, отразится ли энергокризис на качестве образования, как много школ и детских садов имеют возможность отапливать и освещать здания за счет автономных источников, рассказала заместитель министра просвещения Ада Кварчелия.
О ситуации со сносом старинного здания в Сухуме, ранее подведомственного Министерству просвещения, Ада Кварчелия также рассказала в интервью радио Sputnik.