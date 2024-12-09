https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/kvarcheliya-rasskazala-ob-organizatsii-uchebnogo-protsessa-v-abkhazii-v-usloviyakh-energokrizisa-1053108987.html

Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса

Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса

Sputnik Абхазия

Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия в эфире радио Sputnik рассказала, как в школах и детских садах организуют рабочий процесс во время введения... 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T15:41+0300

2024-12-09T15:41+0300

2024-12-09T15:49+0300

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Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса Sputnik Абхазия Кварчелия рассказала об организации учебного процесса в Абхазии в условиях энергокризиса

Отключения электроэнергии в стране затронуло все сферы жизнедеятельности. Как будет проходить образовательный процесс в учебных заведениях республики, отразится ли энергокризис на качестве образования, как много школ и детских садов имеют возможность отапливать и освещать здания за счет автономных источников, рассказала заместитель министра просвещения Ада Кварчелия. О ситуации со сносом старинного здания в Сухуме, ранее подведомственного Министерству просвещения, Ада Кварчелия также рассказала в интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст.

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