https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-problemakh-finansirovaniya-1053105377.html

Минздрав Абхазии рассказал о проблемах финансирования

Минздрав Абхазии рассказал о проблемах финансирования

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии сталкивается с определенными сложностями в финансировании и обеспечении медикаментами лечебно-профилактических... 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T12:40+0300

2024-12-09T12:40+0300

2024-12-09T14:08+0300

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии сталкивается с определенными сложностями в финансировании и обеспечении медикаментами лечебно-профилактических учреждений страны, но в этом направлении ведется работа. Об этом на совещании в ведомстве сообщил и.о. министра Эдуард Бутба. Кроме того, продолжается поэтапное финансирование лечения граждан в медучреждениях Абхазии и России по мере поступления финансирования и в рамках договоренностей с Минфином страны. По словам Бутба, несмотря на отключения электричества, пациенты получат всю необходимую помощь. Коллектив Минздрава работает в штатном режиме, добавил и.о. министра.

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Sputnik Абхазия

медицина, абхазия, экономика