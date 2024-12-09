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Минздрав Абхазии рассказал о проблемах финансирования
Минздрав Абхазии рассказал о проблемах финансирования
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии сталкивается с определенными сложностями в финансировании и обеспечении медикаментами лечебно-профилактических... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T12:40+0300
2024-12-09T12:40+0300
2024-12-09T14:08+0300
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии сталкивается с определенными сложностями в финансировании и обеспечении медикаментами лечебно-профилактических учреждений страны, но в этом направлении ведется работа. Об этом на совещании в ведомстве сообщил и.о. министра Эдуард Бутба. Кроме того, продолжается поэтапное финансирование лечения граждан в медучреждениях Абхазии и России по мере поступления финансирования и в рамках договоренностей с Минфином страны. По словам Бутба, несмотря на отключения электричества, пациенты получат всю необходимую помощь. Коллектив Минздрава работает в штатном режиме, добавил и.о. министра.
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медицина, абхазия, экономика
медицина, абхазия, экономика
Минздрав Абхазии рассказал о проблемах финансирования
12:40 09.12.2024 (обновлено: 14:08 09.12.2024)
СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Минздрав Абхазии сталкивается с определенными сложностями в финансировании и обеспечении медикаментами лечебно-профилактических учреждений страны, но в этом направлении ведется работа.
Об этом на совещании в ведомстве сообщил и.о. министра Эдуард Бутба.
Кроме того, продолжается поэтапное финансирование лечения граждан в медучреждениях Абхазии и России по мере поступления финансирования и в рамках договоренностей с Минфином страны.
По словам Бутба, несмотря на отключения электричества, пациенты получат всю необходимую помощь. Коллектив Минздрава работает в штатном режиме, добавил и.о. министра.