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Новую общественную организацию Союз женщин Абхазии представили в Sputnik
Новую общественную организацию Союз женщин Абхазии представили в Sputnik
Sputnik Абхазия
Организация планирует приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T14:41+0300
2024-12-09T14:41+0300
2024-12-09T14:41+0300
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СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-конференция, посвященная презентации общественной организации Союз женщин Абхазии, состоялась в пресс-центре Sputnik.В продолжение она рассказала о планах приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев общества, базовые духовные ценности – историю, язык и культуру."Идея создания Союза женщин Абхазии родилась давно, мы ее вынашивали, советуясь с друзьями, подругами, единомышленницами. У нас есть устав, программа, достаточно популярно отражающая наши замыслы и намерения. Нам удалось наладить добрые деловые связи с женщинами России, Беларуси и других государств", – заявила Хурхумал.В пресс-конференции также приняли участие амбассадор Союза женщин России, председатель Союза женщин и клуба предпринимателей Сочи Татьяна Ромашкина, первый заместитель министра просвещения, советник Союза женщин Абхазии Ада Кварчелия и заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии", заместитель Союза женщин Абхазии Астанда Садзба.
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абхазия, женщины, общество, пресс-центр
Новую общественную организацию Союз женщин Абхазии представили в Sputnik
Организация планирует приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев общества, базовые духовные ценности – историю, язык и культуру.
СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-конференция, посвященная презентации общественной организации Союз женщин Абхазии, состоялась в пресс-центре Sputnik.
"Сегодня мы представляем в столь теплой, дружелюбной атмосфере новую общественную организацию – Союз женщин Абхазии. Перед ней стоят очень ответственные задачи – содействие становлению роста нашего Отечества, духовному сближению наших граждан, сохранение традиционных, семейных и культурных ценностей", – отметила председатель Союза женщин Абхазии Виктория Хурхумал.
В продолжение она рассказала о планах приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев общества, базовые духовные ценности – историю, язык и культуру.
"Идея создания Союза женщин Абхазии родилась давно, мы ее вынашивали, советуясь с друзьями, подругами, единомышленницами. У нас есть устав, программа, достаточно популярно отражающая наши замыслы и намерения. Нам удалось наладить добрые деловые связи с женщинами России, Беларуси и других государств", – заявила Хурхумал.
В пресс-конференции также приняли участие амбассадор Союза женщин России, председатель Союза женщин и клуба предпринимателей Сочи Татьяна Ромашкина, первый заместитель министра просвещения, советник Союза женщин Абхазии Ада Кварчелия и заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии", заместитель Союза женщин Абхазии Астанда Садзба.