https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/novuyu-obschestvennuyu-organizatsiyu-soyuz-zhenschin-abkhazii-predstavili-v-sputnik-1053105491.html

Новую общественную организацию Союз женщин Абхазии представили в Sputnik

Новую общественную организацию Союз женщин Абхазии представили в Sputnik

Sputnik Абхазия

Организация планирует приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально... 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T14:41+0300

2024-12-09T14:41+0300

2024-12-09T14:41+0300

абхазия

женщины

общество

пресс-центр

пресс-центр

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-конференция, посвященная презентации общественной организации Союз женщин Абхазии, состоялась в пресс-центре Sputnik.В продолжение она рассказала о планах приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев общества, базовые духовные ценности – историю, язык и культуру."Идея создания Союза женщин Абхазии родилась давно, мы ее вынашивали, советуясь с друзьями, подругами, единомышленницами. У нас есть устав, программа, достаточно популярно отражающая наши замыслы и намерения. Нам удалось наладить добрые деловые связи с женщинами России, Беларуси и других государств", – заявила Хурхумал.В пресс-конференции также приняли участие амбассадор Союза женщин России, председатель Союза женщин и клуба предпринимателей Сочи Татьяна Ромашкина, первый заместитель министра просвещения, советник Союза женщин Абхазии Ада Кварчелия и заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии", заместитель Союза женщин Абхазии Астанда Садзба.

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