https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/novyy-grafik-otklyucheniy-v-abkhazii-chto-proiskhodit-v-vostochnykh-rayonakh-respubliki-1053104052.html

Новый график отключений в Абхазии: что происходит в восточных районах республики

Новый график отключений в Абхазии: что происходит в восточных районах республики

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Сегодня в Абхазии начал действовать новый график отключения электричества. 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T11:20+0300

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абхазия

электричество

очамчырский район

ткуарчальский район

галский район

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Сегодня в Абхазии начал действовать новый график отключения электричества. В дневное время свет на подстанциях будут подавать на 4 часа 40 минут. С 21:00 до 7:00 подача электричества будет осуществляться без ограничений.Галский районНовый график отключения электричества не повлияет на подачу воды в Гале, рассказал в интервью Sputnik замглавы администрации района Дмитрий Адлейба. Но из-за отключений электричества испытывает большие сложности районная больница, отметил Адлейба. Там не работают аппарат УЗИ, рентгеновский аппарат и другое оборудование, необходимое для диагностики. "В связи с этим они будут принимать решение, как будут использовать генератор. Дело в том, что он также несет за собой расходы, и больница будет вынуждена их оплачивать", — добавил Дмитрий Адлейба. Управление городского хозяйства также вынуждено перестраивать свою работу, чтобы выдавать населению справки и вести документооборот.Очамчырский районОчамырский район не останется без воды при отключениях электричества. Об этом Sputnik рассказал замглавы администрации района Артимон Габелая. По его словам, у районной больницы есть дизельный генератор, а пациенты в основном обращаются в медучреждение за амбулаторным лечением. Однако отключения света и перебои с интернетом скажутся на работе учреждений.Ткуарчалский районИз-за отключений электричества для обеспечения работы больницы в Ткуарчалском районе в течение месяца понадобится около двух миллионов рублей на топливо. Об этом Sputnik сообщил глава администрации Исидор Дочия. Новый график не повлияет на подачу воды населению, так как она поступает к ним самотеком, добавил Дочия. При этом придется сократить время продолжительности уроков в школах до 35 минут.

абхазия

очамчырский район

ткуарчальский район

галский район

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абхазия, электричество, очамчырский район, ткуарчальский район, галский район