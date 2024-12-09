https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/ostorozhno-spoyler-drama-po-muzhski-roman-kuziny-i-filmografiya-antona-lapenko--1053062555.html
"Осторожно, спойлер!": драма "По-мужски", роман "Кузины" и фильмография Антона Лапенко
"Осторожно, спойлер!": драма "По-мужски", роман "Кузины" и фильмография Антона Лапенко
Sputnik Абхазия
Российская психологическая драма "По-мужски" и фильмография артиста Антона Лапенко в центре обсуждения передачи "Осторожно, спойлер!". Во вступительном блоке... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T10:26+0300
2024-12-09T10:26+0300
2024-12-09T10:27+0300
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"Осторожно, спойлер!": драма "По-мужски", роман "Кузины" и фильмография Антона Лапенко
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": драма "По-мужски", роман "Кузины" и фильмография Антона Лапенко
Российская психологическая драма "По-мужски" и фильмография артиста Антона Лапенко в центре обсуждения передачи "Осторожно, спойлер!". Во вступительном блоке Ирина Турава поведает о романе "Кузины" Авроры Вентурини.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Российская психологическая драма "По-мужски" и фильмография артиста Антона Лапенко в центре обсуждения передачи "Осторожно, спойлер!". Во вступительном блоке Ирина Турава поведает о романе "Кузины" Авроры Вентурини.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.