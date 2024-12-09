https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/podacha-elektroenergii-v-abkhazii-mozhet-sokratitsya-do-shesti-chasov-v-sutki-1053112042.html

Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки

Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки в худшем случае, заявил на совещании в Кабмине и.о. министра... 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T17:50+0300

2024-12-09T17:50+0300

2024-12-09T19:40+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

электричество

россия

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки в худшем случае, заявил на совещании в Кабмине и.о. министра энергетики Джансух Нанба.По его словам, переток электроэнергии из России оплачен на следующие сутки."В худшем случае — это переход на полное обеспечение страны от ИнгурГЭС, а это не более шести часов включения электроэнергии по всей Абхазии", — отметил Нанба.По последним данным, приток воды в водохранилище составляет всего 35 кубометров в секунду, сообщил ранее на совещании с и.о. главы государства Бадрой Гунба и.о. премьер-министра Валерий Бганба. Если республика не сможет обеспечить оплату перетока, придется вводить дополнительные ограничения на потребление электроэнергии.

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