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Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки
Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки в худшем случае, заявил на совещании в Кабмине и.о. министра... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T17:50+0300
2024-12-09T17:50+0300
2024-12-09T19:40+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки в худшем случае, заявил на совещании в Кабмине и.о. министра энергетики Джансух Нанба.По его словам, переток электроэнергии из России оплачен на следующие сутки."В худшем случае — это переход на полное обеспечение страны от ИнгурГЭС, а это не более шести часов включения электроэнергии по всей Абхазии", — отметил Нанба.По последним данным, приток воды в водохранилище составляет всего 35 кубометров в секунду, сообщил ранее на совещании с и.о. главы государства Бадрой Гунба и.о. премьер-министра Валерий Бганба. Если республика не сможет обеспечить оплату перетока, придется вводить дополнительные ограничения на потребление электроэнергии.
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абхазия, электричество, россия
Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки
17:50 09.12.2024 (обновлено: 19:40 09.12.2024)
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Подача электроэнергии в Абхазии может сократиться до шести часов в сутки в худшем случае, заявил на совещании в Кабмине и.о. министра энергетики Джансух Нанба.
По его словам, переток электроэнергии из России оплачен на следующие сутки.
"В худшем случае — это переход на полное обеспечение страны от ИнгурГЭС, а это не более шести часов включения электроэнергии по всей Абхазии", — отметил Нанба.
По последним данным, приток воды в водохранилище составляет всего 35 кубометров в секунду, сообщил ранее на совещании с и.о. главы государства Бадрой Гунба и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
"Уровень воды в водохранилище сейчас находится на отметке 409,8 метра, что практически достигло критической отметки. За прошлые сутки мы получили всего 2,5 миллиона киловатт-часов при общей потребности, с учетом того, что мы увеличили веер, в 7,5 миллионов киловатт-часов. Это означает, что мы потребляем около 5 миллионов киловатт-часов перетока из России", - сообщил Бганба.
Если республика не сможет обеспечить оплату перетока, придется вводить дополнительные ограничения на потребление электроэнергии.