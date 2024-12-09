https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/respublikanskie-meduchrezhdeniya-budut-obespecheny-toplivom--1053112275.html

Республиканские медучреждения будут обеспечены топливом

Республиканские медучреждения будут обеспечены топливом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Не менее пяти тонн топлива в сутки понадобится для обеспечения республиканских медучреждений бесперебойным электричеством, отметил и.о... 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T19:43+0300

2024-12-09T19:43+0300

2024-12-09T19:45+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

сухум

медицина

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Не менее пяти тонн топлива в сутки понадобится для обеспечения республиканских медучреждений бесперебойным электричеством, отметил и.о. президента Бадра Гунба.Он поручил Минфину принять меры по разблокировке долгов по медицинским услугам и обеспечению топливом больниц.По словам и.о. министра здравоохранения Эдуарда Бутба, генераторы в крупных медучреждениях работают исправно, но их ресурсы ограничены. Необходимо зарезервировать большой объем топлива для Республиканской больницы — родильного отделения, отделения гемодиализа, хирургического блока.И.о министра здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Республиканской больницы во время ограничений подачи электроэнергии.По его словам, Республиканская больница снабжена двумя дизельными генераторами мощностью 430 и 370 киловатт.Генераторы питают электроэнергией основной блок медучреждения, отделение гемодиализа, экстренный хирургический блок и родильное отделение. В час на их работу требуется 210 литров топлива. В резерве у больницы сейчас почти 10 тонн топлива."У нас также есть переносной мобильный дизельный генератор на 80 киловатт, который может быть при необходимости подвезен в любое медицинское учреждение республики", — добавил Бутба.

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