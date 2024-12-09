Уголовное дело возбуждено в отношении Омара Смыр по статье "Хулиганство"

Отмечается, что вечером 7 декабря Смыр в ресторане "Дольче Вита" нецензурно выражался в адрес прокурора Гагрского района Беслана Пкин, нанес ему многочисленные удары руками и ногами, повалил на пол и произвел в сторону Пкин не менее пяти выстрелов. После этого скрылся в неизвестном направлении.