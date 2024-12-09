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Уголовное дело возбуждено в отношении Омара Смыр по статье "Хулиганство"
Уголовное дело возбуждено в отношении Омара Смыр по статье "Хулиганство"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Омара Смыр по статье "Хулиганство", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T22:40+0300
2024-12-09T22:40+0300
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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Омара Смыр по статье "Хулиганство", сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения и задержания. 8 декабря уголовного дело изъято из производства отдела дознания УВД по Сухуму и передано в городскую прокуратуру.
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прокуратура г. сухум, сухум, абхазия
прокуратура г. сухум, сухум, абхазия
Уголовное дело возбуждено в отношении Омара Смыр по статье "Хулиганство"
22:40 09.12.2024 (обновлено: 11:09 10.12.2024) СУХУМ, 10 дек – Sputnik.
Уголовное дело возбуждено в отношении Омара Смыр по статье "Хулиганство", сообщила
пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
Отмечается, что вечером 7 декабря Смыр в ресторане "Дольче Вита" нецензурно выражался в адрес прокурора Гагрского района Беслана Пкин, нанес ему многочисленные удары руками и ногами, повалил на пол и произвел в сторону Пкин не менее пяти выстрелов. После этого скрылся в неизвестном направлении.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения и задержания.
8 декабря уголовного дело изъято из производства отдела дознания УВД по Сухуму и передано в городскую прокуратуру.