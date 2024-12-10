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Абхазия экспортировала в Россию 20,1 тысячи тонн мандаринов

Абхазия экспортировала в Россию 20,1 тысячи тонн мандаринов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 20,1 тысячи тонн мандаринов с начала сезона, по данным Россельхознадзора. 10.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Абхазия экспортировала в Россию 20,1 тысячи тонн мандаринов с начала сезона, по данным Россельхознадзора.Из Египта импортировано 148,9 тысячи тонн, Китая – 72,1 тысячи тонн, ЮАР – 58,2 тысячи тонн, Ирана – 44,7 тысячи тонн, Абхазии – 20,1 тыс. тонн, Марокко – 18,2 тысячи тонн и Пакистана – 10,5 тысячи тонн.В пятницу сообщалось, что при фитосанитарном контроле на российско-абхазской границе в одной из экспортируемых партий цитрусов было обнаружено насекомое трипс. Партия была запрещена к ввозу. При этом в Россельхознадзоре заявили, что запрета на экспорт из Абхазии нет, проверка грузов продолжилась в штатном режиме.

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абхазия, цитрусовые, россия, экспорт, экономика, таможня