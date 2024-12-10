https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/ada-kvarcheliya-rasskazala-kak-otklyucheniya-sveta-skazyvayutsya-na-rabote-shkol-1053115014.html
Ада Кварчелия рассказала, как отключения света сказываются на работе школ
Ада Кварчелия рассказала, как отключения света сказываются на работе школ
Sputnik Абхазия
Ада Кварчелия рассказала, как в школах и детских садах организуют рабочий процесс во время введения ограничений подачи электроэнергии. 10.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-10T11:50+0300
2024-12-10T11:50+0300
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По словам Кварчелия, ежегодно в преддверии зимнего сезона Минпросвещения мониторит ситуацию готовности образовательных учреждений республики."У нас в школах нет централизованного отопления, кроме тех, которые были построены по Инвестпрограмме. Остальные школы приспосабливаются к тем реалиям, которые есть. Конечно, сегодня внештатная ситуация, и нам приходится приноравливаться к тому графику, который имеет каждый район", – добавила она.При этом она отметила, что большинство школ республики расположены в сельской местности, во многих из них стоят дровяные печи. Это обстоятельство помогает решить проблему с отоплением зданий в условиях отключения электричества, говорит замглавы Минпросвещения."Проблема с городскими школами, ситуация еще хуже с детскими садами. Из 13 детсадов столицы в восьми есть генераторы, старые здания детских садов, конечно, не оснащены таким оборудованием. Но это все относительно, да, генераторы есть, но вопрос завтра встанет с топливом", – заявила она.
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абхазия, видео, мультимедиа, школы, образование, видео
абхазия, видео, мультимедиа, школы, образование, видео
Ада Кварчелия рассказала, как отключения света сказываются на работе школ
11:50 10.12.2024 (обновлено: 12:00 10.12.2024)
Ада Кварчелия рассказала, как в школах и детских садах организуют рабочий процесс во время введения ограничений подачи электроэнергии.
По словам Кварчелия, ежегодно в преддверии зимнего сезона Минпросвещения мониторит ситуацию готовности образовательных учреждений республики.
"У нас в школах нет централизованного отопления, кроме тех, которые были построены по Инвестпрограмме. Остальные школы приспосабливаются к тем реалиям, которые есть. Конечно, сегодня внештатная ситуация, и нам приходится приноравливаться к тому графику, который имеет каждый район", – добавила она.
При этом она отметила, что большинство школ республики расположены в сельской местности, во многих из них стоят дровяные печи. Это обстоятельство помогает решить проблему с отоплением зданий в условиях отключения электричества, говорит замглавы Минпросвещения.
"Проблема с городскими школами, ситуация еще хуже с детскими садами. Из 13 детсадов столицы в восьми есть генераторы, старые здания детских садов, конечно, не оснащены таким оборудованием. Но это все относительно, да, генераторы есть, но вопрос завтра встанет с топливом", – заявила она.