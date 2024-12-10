https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/blagotvoritelnaya-aktsiya-novogodniy-marafon-dobrykh-del-v-abkhazii-proydet-v-sukhume-1053119189.html

Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме

Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме с 16 по 20 декабря. 10.12.2024, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

абхазия

пресс-центр

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме с 16 по 20 декабря. В рамках пятидневного марафона проведут мастер-классы, ярмарку и благотворительные мероприятия. Цель марафона — привлечение средств на лечение подопечных фонда "Ашана", а также внимания к вопросам детей с инвалидностью, их интеграции и социализации. Все вырученные средства будут направлены на лечение Асланы Джинджолия.

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абхазия, пресс-центр , культурно-благотворительный фонд "ашана"