https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/blagotvoritelnaya-aktsiya-novogodniy-marafon-dobrykh-del-v-abkhazii-proydet-v-sukhume-1053119189.html
Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме
Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме с 16 по 20 декабря. 10.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-10T11:35+0300
2024-12-10T11:35+0300
2024-12-10T17:41+0300
пресс-центр
абхазия
пресс-центр
культурно-благотворительный фонд "ашана"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0a/1053120140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ea9fec5595b4a3ee9b8ecbd2783e68ba.jpg
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме с 16 по 20 декабря. В рамках пятидневного марафона проведут мастер-классы, ярмарку и благотворительные мероприятия. Цель марафона — привлечение средств на лечение подопечных фонда "Ашана", а также внимания к вопросам детей с инвалидностью, их интеграции и социализации. Все вырученные средства будут направлены на лечение Асланы Джинджолия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0a/1053120140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e0bc94d9bfacdf74f9173b11d39922df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, пресс-центр , культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, пресс-центр , культурно-благотворительный фонд "ашана"
Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме
11:35 10.12.2024 (обновлено: 17:41 10.12.2024)
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Благотворительная акция "Новогодний марафон добрых дел в Абхазии" пройдет в Сухуме с 16 по 20 декабря.
"Идея проведения благотворительного марафона принадлежит волонтерам культурно-благотворительного фонда "Ашана" и лично Анас Ласурия", — рассказала в пресс-центре Sputnik руководитель "Ашаны" Мактина Джинджолия.
В рамках пятидневного марафона проведут мастер-классы, ярмарку и благотворительные мероприятия.
Цель марафона — привлечение средств на лечение подопечных фонда "Ашана", а также внимания к вопросам детей с инвалидностью, их интеграции и социализации. Все вырученные средства будут направлены на лечение Асланы Джинджолия.