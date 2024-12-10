https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/do-odnoy-tysyachi-tonn-mandarinov-vvozitsya-v-rossiyu-iz-abkhazii-v-sutki-1053119396.html

До одной тысячи тонн мандаринов ввозится в Россию из Абхазии в сутки

До одной тысячи тонн мандаринов ввозится в Россию из Абхазии в сутки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. До одной тысячи тонн мандаринов ввозится в Россию из Абхазии в сутки, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. 10.12.2024, Sputnik Абхазия

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мандарины

таможня

экспорт

россия

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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. До одной тысячи тонн мандаринов ввозится в Россию из Абхазии в сутки, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни. Ежедневно таможенный контроль проходит до 200 грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией из республики. Ввоз мандаринов с начала октября превысил на 60% показатели прошлого года. Помимо этого, в Россию из Абхазии ввезены: По данным Россельхознадзора, Абхазия экспортировала в Россию 20,1 тысячи тонн мандаринов с начала сезона. В целом Россия увеличила к 5 декабря импорт мандаринов на 14,4%, до 738,3 тысячи тонн. Основным поставщиком выступила Турция, которая ввезла 311,1 тысячи тонн.

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абхазия, мандарины, таможня, экспорт, россия