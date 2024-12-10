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Глава МИД России поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летием
Глава МИД России поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летием
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив... 10.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-10T11:00+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив авторитет издания и высокое качество материалов.Особо Лавров отметил просветительский проект Sputnik Pro, который позволяет профильным специалистам и журналистам получать новые знания, развивать профессиональные связи и обмениваться опытом.Коллектив агентства отличают высокий уровень подготовки материалов по международной проблематике, следование универсальным законам журналистики. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что 14 сотрудников агентства и радио Sputnik награждены благодарностями за подписью министра Лаврова.
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сергей лавров, мид рф, россия, sputnik
сергей лавров, мид рф, россия, sputnik
Глава МИД России поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летием
11:00 10.12.2024 (обновлено: 16:34 10.12.2024)
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив авторитет издания и высокое качество материалов.
"Сердечно поздравляю вас с десятилетием со дня основания. За прошедшее десятилетие Sputnik прошел славный путь, зарекомендовал себя в качестве авторитетного отечественного средства массовой информации, вещающего на иностранную аудиторию", - говорится в поздравительной телеграмме.
Особо Лавров отметил просветительский проект Sputnik Pro, который позволяет профильным специалистам и журналистам получать новые знания, развивать профессиональные связи и обмениваться опытом.
Коллектив агентства отличают высокий уровень подготовки материалов по международной проблематике, следование универсальным законам журналистики.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что 14 сотрудников агентства и радио Sputnik награждены благодарностями за подписью министра Лаврова.