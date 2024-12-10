https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/glava-mid-rossii-pozdravil-kollektiv-mezhdunarodnogo-agentstva-i-radio-sputnik-s-10-letiem-1053118893.html

Глава МИД России поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летием

Глава МИД России поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летием

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив... 10.12.2024, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

мид рф

россия

sputnik

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив международного агентства и радио Sputnik с 10-летним юбилеем, отметив авторитет издания и высокое качество материалов.Особо Лавров отметил просветительский проект Sputnik Pro, который позволяет профильным специалистам и журналистам получать новые знания, развивать профессиональные связи и обмениваться опытом.Коллектив агентства отличают высокий уровень подготовки материалов по международной проблематике, следование универсальным законам журналистики. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что 14 сотрудников агентства и радио Sputnik награждены благодарностями за подписью министра Лаврова.

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