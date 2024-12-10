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Хурхумал о "Союзе женщин Абхазии": предлагаем объединиться всем здравомыслящим людям

Хурхумал о "Союзе женщин Абхазии": предлагаем объединиться всем здравомыслящим людям

Sputnik Абхазия

О целях и задачах новой общественной организации Союз женщин Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала ее руководитель Виктория Хурхумал. 10.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-10T10:39+0300

2024-12-10T10:39+0300

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Хурхумал о Союзе женщин Абхазии Sputnik Абхазия Хурхумал о Союзе женщин Абхазии

Союз женщин Абхазии создан в республике. Об этом было объявлено в пресс-центре Sputnik Абхазия.Как сообщила в интервью радио Sputnik председатель cоюза Виктория Хурхумал, общественная организация планирует приобщить к своей деятельности талантливую и энергичную молодежь, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев общества и базовые духовные ценности. Им удалось наладить деловые связи с женщинами России, Беларуси и других государств."Мы предлагаем объединиться всем здравомыслящим людям, которые хотят развиваться, созидать, развивать нашу чудесную страну на разных площадках", –рассказала Хурхумал. Подробности о планах работы новой организации, об идее ее создании и о тех, кто уже пополнил ряды Союза женщин Абхазии, слушайте в подкасте.

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