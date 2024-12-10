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Хурхумал о "Союзе женщин Абхазии": предлагаем объединиться всем здравомыслящим людям
Хурхумал о "Союзе женщин Абхазии": предлагаем объединиться всем здравомыслящим людям
Sputnik Абхазия
О целях и задачах новой общественной организации Союз женщин Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала ее руководитель Виктория Хурхумал. 10.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-10T10:39+0300
2024-12-10T10:39+0300
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Хурхумал о Союзе женщин Абхазии
Sputnik Абхазия
Хурхумал о Союзе женщин Абхазии
Союз женщин Абхазии создан в республике. Об этом было объявлено в пресс-центре Sputnik Абхазия.Как сообщила в интервью радио Sputnik председатель cоюза Виктория Хурхумал, общественная организация планирует приобщить к своей деятельности талантливую и энергичную молодежь, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев общества и базовые духовные ценности. Им удалось наладить деловые связи с женщинами России, Беларуси и других государств."Мы предлагаем объединиться всем здравомыслящим людям, которые хотят развиваться, созидать, развивать нашу чудесную страну на разных площадках", –рассказала Хурхумал. Подробности о планах работы новой организации, об идее ее создании и о тех, кто уже пополнил ряды Союза женщин Абхазии, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, женщины, аудио
подкасты, абхазия, женщины, аудио
Хурхумал о "Союзе женщин Абхазии": предлагаем объединиться всем здравомыслящим людям
О целях и задачах новой общественной организации Союз женщин Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала ее руководитель Виктория Хурхумал.
Союз женщин Абхазии создан в республике. Об этом было объявлено в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Как сообщила в интервью радио Sputnik председатель cоюза Виктория Хурхумал, общественная организация планирует приобщить к своей деятельности талантливую и энергичную молодежь, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев общества и базовые духовные ценности. Им удалось наладить деловые связи с женщинами России, Беларуси и других государств.
"Мы предлагаем объединиться всем здравомыслящим людям, которые хотят развиваться, созидать, развивать нашу чудесную страну на разных площадках", –рассказала Хурхумал.
Подробности о планах работы новой организации, об идее ее создании и о тех, кто уже пополнил ряды Союза женщин Абхазии, слушайте в подкасте.