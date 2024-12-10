Российские войска освободили населенный пункт Желтое ДНР
14:43 10.12.2024 (обновлено: 17:30 10.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град-1" 25 общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском участке фронта в ЛНР
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Желтое ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37527 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19720 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19334 орудия полевой артиллерии и минометов, 29123 единицы специальной военной автомобильной техники.