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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-zheltoe-dnr-1053119562.html
Российские войска освободили населенный пункт Желтое ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Желтое ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Желтое ДНР, сообщило Минобороны России. 10.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Желтое ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Желтое ДНР

14:43 10.12.2024 (обновлено: 17:30 10.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град-1" 25 общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском участке фронта в ЛНР
Боевая работа РСЗО Град-1 25 общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском участке фронта в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Желтое ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37527 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19720 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19334 орудия полевой артиллерии и минометов, 29123 единицы специальной военной автомобильной техники.
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