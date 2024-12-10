https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/soyuz-zhenschin-abkhazii-v-sputnik-rasskazali-o-novoy-organizatsii-1053115125.html
Союз женщин Абхазии: в Sputnik рассказали о новой организации
Союз женщин Абхазии: в Sputnik рассказали о новой организации
Sputnik Абхазия
Организация планирует приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально... 10.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-10T09:00+0300
2024-12-10T09:00+0300
2024-12-10T12:05+0300
пресс-центр
абхазия
видео
видео из пресс-центра
пресс-центр
женщины
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0a/1053115255_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_aa9824ffbaba11b3b7dde6e354a8afb8.jpg
Пресс-конференция, посвященная презентации общественной организации Союз женщин Абхазии состоялась в пресс-центре Sputnik."Сегодня мы представляем в столь теплой, дружелюбной атмосфере новую общественную организацию – Союз женщин Абхазии. Перед ней стоят очень ответственные задачи – содействие и становление роста нашего Отечества, духовного сближения наших граждан, сохранение традиционных, семейных и культурных ценностей", - отметила председатель "Союз женщин Абхазии" Виктория Хурхумал.В пресс-конференции также приняли участие - амбассадор Союза женщин России, председатель Союза женщин и клуба предпринимателей Сочи Татьяна Ромашкина, первый заместитель министра просвещения, советник председателя Союза женщин Абхазии Ада Кварчелия и заместитель генерального директора компании вина и воды Абхазии, заместитель председателя Союза женщин Абхазии Астанда Садзба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0a/1053115255_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d425ba7faa7ad01c7b195d4175cd9d33.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, видео, видео из пресс-центра, пресс-центр , женщины, видео
абхазия, видео, видео из пресс-центра, пресс-центр , женщины, видео
Союз женщин Абхазии: в Sputnik рассказали о новой организации
09:00 10.12.2024 (обновлено: 12:05 10.12.2024)
Организация планирует приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев общества, базовые духовные ценности – историю, язык и культуру.
Пресс-конференция, посвященная презентации общественной организации Союз женщин Абхазии состоялась в пресс-центре Sputnik.
"Сегодня мы представляем в столь теплой, дружелюбной атмосфере новую общественную организацию – Союз женщин Абхазии. Перед ней стоят очень ответственные задачи – содействие и становление роста нашего Отечества, духовного сближения наших граждан, сохранение традиционных, семейных и культурных ценностей", - отметила председатель "Союз женщин Абхазии" Виктория Хурхумал.
В пресс-конференции также приняли участие - амбассадор Союза женщин России, председатель Союза женщин и клуба предпринимателей Сочи Татьяна Ромашкина, первый заместитель министра просвещения, советник председателя Союза женщин Абхазии Ада Кварчелия и заместитель генерального директора компании вина и воды Абхазии, заместитель председателя Союза женщин Абхазии Астанда Садзба.