https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/soyuz-zhenschin-abkhazii-v-sputnik-rasskazali-o-novoy-organizatsii-1053115125.html

Союз женщин Абхазии: в Sputnik рассказали о новой организации

Союз женщин Абхазии: в Sputnik рассказали о новой организации

Sputnik Абхазия

Организация планирует приобщить к деятельности союза талантливую и энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально... 10.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-10T09:00+0300

2024-12-10T09:00+0300

2024-12-10T12:05+0300

пресс-центр

абхазия

видео

видео из пресс-центра

пресс-центр

женщины

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Пресс-конференция, посвященная презентации общественной организации Союз женщин Абхазии состоялась в пресс-центре Sputnik."Сегодня мы представляем в столь теплой, дружелюбной атмосфере новую общественную организацию – Союз женщин Абхазии. Перед ней стоят очень ответственные задачи – содействие и становление роста нашего Отечества, духовного сближения наших граждан, сохранение традиционных, семейных и культурных ценностей", - отметила председатель "Союз женщин Абхазии" Виктория Хурхумал.В пресс-конференции также приняли участие - амбассадор Союза женщин России, председатель Союза женщин и клуба предпринимателей Сочи Татьяна Ромашкина, первый заместитель министра просвещения, советник председателя Союза женщин Абхазии Ада Кварчелия и заместитель генерального директора компании вина и воды Абхазии, заместитель председателя Союза женщин Абхазии Астанда Садзба.

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