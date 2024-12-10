https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/takie-obstoyatelstva-ayba-o-magisterskoy-rabote-po-razvitiyu-aeroporta-sukhum-1053114599.html
Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта "Сухум"
Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта "Сухум"
Sputnik Абхазия
Выпускник магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Саид Айба прошел обучение по направлению Министерства экономики... 10.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-10T16:10+0300
2024-12-10T16:10+0300
2024-12-10T16:10+0300
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такие обстоятельства
сухумский аэропорт
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Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта «Сухум»
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта «Сухум»
Выпускник магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Саид Айба прошел обучение по направлению Министерства экономики Абхазии. Цель обучения – исследование в области организации функционирования Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба".О том, как проходило обучение, что думают о магистерской работе рецензенты, в чем заключается концепция автора по развитию Сухумского аэропорт, Сайд Айба расскажет в эфире радио Sputnik Абхазия.Слушайте подкаст.
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Новости
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, сухумский аэропорт, аудио
подкасты, такие обстоятельства, сухумский аэропорт, аудио
Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта "Сухум"
Выпускник магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Саид Айба прошел обучение по направлению Министерства экономики Абхазии. Цель обучения – исследование в области организации функционирования Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба".
О том, как проходило обучение, что думают о магистерской работе рецензенты, в чем заключается концепция автора по развитию Сухумского аэропорт, Сайд Айба расскажет в эфире радио Sputnik Абхазия.