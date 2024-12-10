https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/takie-obstoyatelstva-ayba-o-magisterskoy-rabote-po-razvitiyu-aeroporta-sukhum-1053114599.html

Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта "Сухум"

Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта "Сухум"

Sputnik Абхазия

Выпускник магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Саид Айба прошел обучение по направлению Министерства экономики... 10.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-10T16:10+0300

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сухумский аэропорт

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Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта «Сухум» Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Айба о магистерской работе по развитию аэропорта «Сухум»

Выпускник магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации Саид Айба прошел обучение по направлению Министерства экономики Абхазии. Цель обучения – исследование в области организации функционирования Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба".О том, как проходило обучение, что думают о магистерской работе рецензенты, в чем заключается концепция автора по развитию Сухумского аэропорт, Сайд Айба расскажет в эфире радио Sputnik Абхазия.Слушайте подкаст.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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подкасты, такие обстоятельства, сухумский аэропорт, аудио