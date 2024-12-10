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Такие обстоятельства: Константин Грим о первом концерте в Абхазии
Такие обстоятельства: Константин Грим о первом концерте в Абхазии
Sputnik Абхазия
Солист группы "Братья Грим", Константин Грим, в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями об Абхазии, рассказал о съемках клипа в республике, о... 10.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-10T17:27+0300
2024-12-10T17:27+0300
2024-12-10T17:31+0300
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Такие обстоятельства: Константин Грим о своем первом концерте в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Константин Грим о своем первом концерте в Абхазии
Солист группы "Братья Грим", Константин Грим, в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями об Абхазии, рассказал о съемках клипа в республике, о гастролях группы и о работе над новом альбомом. А также Константин в студии исполнил отрывки популярных песен.11 декабря отмечает свое 15-летие представительство Россотрудничества в Республике Абхазия. По этому случаю в этот день в Абхазской государственной филармонии состоится первый гала-концерт российско-абхазской дружбы, в котором примут участие известные творческие коллективы Российской Федерации и Республики Абхазия.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, россотрудничество в абхазии, дружба, песни, концерты, гастроли, аудио
подкасты, такие обстоятельства, россотрудничество в абхазии, дружба, песни, концерты, гастроли, аудио
Солист группы "Братья Грим", Константин Грим, в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями об Абхазии, рассказал о съемках клипа в республике, о гастролях группы и о работе над новом альбомом. А также Константин в студии исполнил отрывки популярных песен.
11 декабря отмечает свое 15-летие представительство Россотрудничества в Республике Абхазия. По этому случаю в этот день в Абхазской государственной филармонии состоится первый гала-концерт российско-абхазской дружбы, в котором примут участие известные творческие коллективы Российской Федерации и Республики Абхазия.