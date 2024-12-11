https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/avariynaya-ostanovka-proizoshla-na-ingurges-1053128437.html
Аварийная остановка произошла на ИнгурГЭС
Аварийная остановка произошла на ИнгурГЭС
Sputnik Абхазия
Ранее из-за недостаточно высокого уровня воды в водохранилище был составлен график, согласно которому свет днем включают на 4 часа 40 минут. 11.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-11T14:01+0300
2024-12-11T14:01+0300
2024-12-11T14:16+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
новости
черноморэнерго
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/14/1031662938_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_358200a64d1e03e67928e479d8ea679f.jpg
СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Аварийная остановка ИнгурГЭС произошла из-за критически низкого уровня воды и ее недостаточного притока, сообщает "Черноморэнерго". Ночной режим остается без изменений, свет будет с 21:00 до 7:00, но "Черноморэнерго" просит граждан экономить электричество.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/14/1031662938_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_525c51cb0cb13e9e359ce13f303bf0f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Аварийная остановка произошла на ИнгурГЭС
14:01 11.12.2024 (обновлено: 14:16 11.12.2024)
Ранее из-за недостаточно высокого уровня воды в водохранилище был составлен график, согласно которому свет днем включают на 4 часа 40 минут.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Аварийная остановка ИнгурГЭС произошла из-за критически низкого уровня воды и ее недостаточного притока, сообщает "Черноморэнерго".
Готовится новый график подачи электричества в дневное время.
Ночной режим остается без изменений, свет будет с 21:00 до 7:00, но "Черноморэнерго" просит граждан экономить электричество.