https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/avariynaya-ostanovka-proizoshla-na-ingurges-1053128437.html

Аварийная остановка произошла на ИнгурГЭС

Аварийная остановка произошла на ИнгурГЭС

Sputnik Абхазия

Ранее из-за недостаточно высокого уровня воды в водохранилище был составлен график, согласно которому свет днем включают на 4 часа 40 минут. 11.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Аварийная остановка ИнгурГЭС произошла из-за критически низкого уровня воды и ее недостаточного притока, сообщает "Черноморэнерго". Ночной режим остается без изменений, свет будет с 21:00 до 7:00, но "Черноморэнерго" просит граждан экономить электричество.

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