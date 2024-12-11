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График включений света в Абхазии изменен с сегодняшнего дня
График включений света в Абхазии изменен с сегодняшнего дня
Sputnik Абхазия
11 декабря произошла аварийная остановка ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в водохранилище и ее недостаточного притока. 11.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-11T14:28+0300
2024-12-11T14:28+0300
2024-12-11T15:39+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. График включений света в Абхазии скорректирован с сегодняшнего дня из-за аварийной остановки ИнгурГЭС, сообщает "Черноморэнерго". В дневное время свет будут включать примерно на три часа. "Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час", — говорится в публикации. Ночной график с 21:00 до 7:00 остается без изменений.
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абхазия
График включений света в Абхазии изменен с сегодняшнего дня
14:28 11.12.2024 (обновлено: 15:39 11.12.2024)
11 декабря произошла аварийная остановка ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в водохранилище и ее недостаточного притока.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik. График включений света в Абхазии скорректирован с сегодняшнего дня из-за аварийной остановки ИнгурГЭС, сообщает "Черноморэнерго".
В дневное время свет будут включать примерно на три часа.
"Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час", — говорится в публикации.
Ночной график с 21:00 до 7:00 остается без изменений.