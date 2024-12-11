https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/grafik-vklyucheniy-sveta-v-abkhazii-izmenen-s-segodnyashnego-dnya-1053129391.html

График включений света в Абхазии изменен с сегодняшнего дня

График включений света в Абхазии изменен с сегодняшнего дня

Sputnik Абхазия

11 декабря произошла аварийная остановка ИнгурГЭС из-за критически низкого уровня воды в водохранилище и ее недостаточного притока. 11.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-11T14:28+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. График включений света в Абхазии скорректирован с сегодняшнего дня из-за аварийной остановки ИнгурГЭС, сообщает "Черноморэнерго". В дневное время свет будут включать примерно на три часа. "Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час", — говорится в публикации. Ночной график с 21:00 до 7:00 остается без изменений.

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