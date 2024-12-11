https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/kurua-o-rabote-azhd-vo-vremya-veernykh-otklyucheniya-elektroenergii--1053126526.html

Куруа о работе АЖД во время веерных отключения электроэнергии

Куруа о работе АЖД во время веерных отключения электроэнергии

Sputnik Абхазия

Главный инженер АЖД Леонид Куруа в интервью радио Sputnik рассказал о графике работы предприятия в условиях ограничения подачи электроэнергии. 11.12.2024, Sputnik Абхазия

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Куруа о работе АЖД во время веерных отключения электроэнергии Sputnik Абхазия Куруа о работе АЖД во время веерных отключения электроэнергии

Абхазской железной дороге приходится перестраивать график перевозок из-за отключений электричества, основную часть работы предприятие планирует на ночное время, сообщил радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа. "Определенные трудности, конечно, возникают, учитывая тот факт, что участок железной дороги от Псоу до Сухума электрифицирован, то есть мы перевозку осуществляем на электротяге", — уточнил Куруа. Он рассказал, что Абхазская железная дорога использует магистральный тепловоз при перевозке грузов из-за отключений электричества в Абхазии. "Вчера мы грузы перевозили магистральным тепловозом, естественно, при этом себестоимость перевозки повышается в два раза. Мы несем дополнительные расходы на перевозку и определенные неудобства", — объяснил Куруа.В Абхазии с 9 декабря по графику в дневное время свет на подстанциях подают на 4 часа 40 минут. С 21:00 до 7:00 подача электричества осуществляется без ограничений.

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