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Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии

Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии

Sputnik Абхазия

Запад не имеет права высказываться о правах человека в Сирии, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария... 11.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-11T15:07+0300

2024-12-11T15:07+0300

2024-12-11T15:07+0300

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Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии Sputnik Абхазия Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии

Дипломат отметила, что России, в отличие от многих других государств, удается противостоять санкционному давлению."Мы используем санкции для выстраивания такой нашей политики, что стали сильнее. А для многих стран подобные санкции убийственны. Так это же Запад много лет, в том числе и во время пандемии, когда все помогают соседям, они только добавили. Сейчас они хотят сказать что-то по поводу прав человека? Они не имеют на это права", – резюмировала Мария Захарова.

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