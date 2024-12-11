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Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии
Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии
Sputnik Абхазия
Запад не имеет права высказываться о правах человека в Сирии, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария... 11.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-11T15:07+0300
2024-12-11T15:07+0300
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Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии
Sputnik Абхазия
Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии
Дипломат отметила, что России, в отличие от многих других государств, удается противостоять санкционному давлению."Мы используем санкции для выстраивания такой нашей политики, что стали сильнее. А для многих стран подобные санкции убийственны. Так это же Запад много лет, в том числе и во время пандемии, когда все помогают соседям, они только добавили. Сейчас они хотят сказать что-то по поводу прав человека? Они не имеют на это права", – резюмировала Мария Захарова.
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подкасты, сирия, россия, нато, европа, санкции, ближний восток, аудио
подкасты, сирия, россия, нато, европа, санкции, ближний восток, аудио
Захарова: Запад не имеет права говорить о правах человека в Сирии
Запад не имеет права высказываться о правах человека в Сирии, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западники запустили старую пластинку относительно прав человека, демократии, либеральных ценностей. Есть нюанс: о каких ценностях может говорить Запад, если он в отношении сирийского народа много лет вводил удушающие санкции?" – возмутилась официальный представитель российского МИД.
Дипломат отметила, что России, в отличие от многих других государств, удается противостоять санкционному давлению.
"Мы используем санкции для выстраивания такой нашей политики, что стали сильнее. А для многих стран подобные санкции убийственны. Так это же Запад много лет, в том числе и во время пандемии, когда все помогают соседям, они только добавили. Сейчас они хотят сказать что-то по поводу прав человека? Они не имеют на это права", – резюмировала Мария Захарова.