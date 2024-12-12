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Освобожден населенный пункт Заря в ДНР

Освобожден населенный пункт Заря в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Министерство обороны России. 12.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-12T18:16+0300

2024-12-12T18:16+0300

2024-12-12T23:16+0300

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37596 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19730 танков и других боевых бронемашин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29146 единиц специальной военной автомобильной техники.

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