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Освобожден населенный пункт Заря в ДНР
Освобожден населенный пункт Заря в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Министерство обороны России. 12.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37596 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19730 танков и других боевых бронемашин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29146 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Освобожден населенный пункт Заря в ДНР
18:16 12.12.2024 (обновлено: 23:16 12.12.2024)
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Заря в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37596 беспилотников, 586 зенитных ракетных комплексов, 19730 танков и других боевых бронемашин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29146 единиц специальной военной автомобильной техники.