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Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов
Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов
Sputnik Абхазия
И. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа в программе "Посредник" на радио Sputnik. 12.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-12T14:30+0300
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Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов
Sputnik Абхазия
Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов
По словам Джопуа, половина урожая цитрусовых собрана и реализована, пока позволяют погодные условия, идет сбор урожая. По данным таможенной службы, на сегодняшний день 25 тысяч тонн реализовано за пределы Абхазии, что более чем на 7 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом. Он отметил, что урожай в этом году хороший, качественный, поэтому и цена на цитрусовые неплохая, так как в России есть на них спрос.
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подкасты, посредник, абхазия, аудио
подкасты, посредник, абхазия, аудио
Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов
И. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа в программе "Посредник" на радио Sputnik.
По словам Джопуа, половина урожая цитрусовых собрана и реализована, пока позволяют погодные условия, идет сбор урожая. По данным таможенной службы, на сегодняшний день 25 тысяч тонн реализовано за пределы Абхазии, что более чем на 7 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом.
"Были проблемы, связанные с обнаружением карантинной службой России вредителя. Это не подтвердила абхазская сторона. Был немного ажиотаж на границе. Это было 6 декабря. Но после этого еще около 6 тысяч тонн было перевезено. Так что, мандарины продолжают собирать, реализовывать, и на границе перевозка обеспечена", – сказал глава ведомства.
Он отметил, что урожай в этом году хороший, качественный, поэтому и цена на цитрусовые неплохая, так как в России есть на них спрос.