https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/posrednik-dzhopua-ob-eksporte-abkhazskikh-fruktov-1053129507.html

Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов

Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов

Sputnik Абхазия

И. о. министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа в программе "Посредник" на радио Sputnik. 12.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-12T14:30+0300

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Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов Sputnik Абхазия Посредник: Джопуа об экспорте абхазских фруктов

По словам Джопуа, половина урожая цитрусовых собрана и реализована, пока позволяют погодные условия, идет сбор урожая. По данным таможенной службы, на сегодняшний день 25 тысяч тонн реализовано за пределы Абхазии, что более чем на 7 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом. Он отметил, что урожай в этом году хороший, качественный, поэтому и цена на цитрусовые неплохая, так как в России есть на них спрос.

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