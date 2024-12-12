https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/takie-obstoyatelstvo-ansambl-babkiny-vnuki-s-pesnyami-i-myslyami-o-tvorchestve-i-abkhazii-1053135349.html
Такие обстоятельство: ансамбль "Бабкины внуки" с песнями и мыслями о творчестве и Абхазии
Такие обстоятельство: ансамбль "Бабкины внуки" с песнями и мыслями о творчестве и Абхазии
Sputnik Абхазия
15-летие отметило 11 декабря Представительство Россотрудничество в Абхазии. В честь юбилея в Абхазской госфилармонии состоялся праздничный гала-концерт... 12.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-12T13:38+0300
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Такие обстоятельство: ансамбль "Бабкины внуки" с песнями и мыслями о творчестве и Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельство: ансамбль "Бабкины внуки" с песнями и мыслями о творчестве и Абхазии
15-летие отметило 11 декабря Представительство Россотрудничество в Абхазии. В честь юбилея в Абхазской госфилармонии состоялся праздничный гала-концерт российско-абхазской дружбы. В нем приняли участие известные творческие коллективы двух стран.На абхазской сцене выступил и известный Ансамбль русской песни "Бабкины внуки", который перед этим побывал и в студии радио Sputnik. О том, как коллектив встретили в Абхазии, что вдохновляет группу на творчество, что они думают о культурных связях с нашей страной, рассказали Владимир Латенков, Антон Болдырев, Дмитрий Мельниченко и Екатерина Латенкова.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, россотрудничество, музыка, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, россотрудничество, музыка, аудио
15-летие отметило 11 декабря Представительство Россотрудничество в Абхазии. В честь юбилея в Абхазской госфилармонии состоялся праздничный гала-концерт российско-абхазской дружбы. В нем приняли участие известные творческие коллективы двух стран.
На абхазской сцене выступил и известный Ансамбль русской песни "Бабкины внуки", который перед этим побывал и в студии радио Sputnik.
О том, как коллектив встретили в Абхазии, что вдохновляет группу на творчество, что они думают о культурных связях с нашей страной, рассказали Владимир Латенков, Антон Болдырев, Дмитрий Мельниченко и Екатерина Латенкова.