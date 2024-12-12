https://sputnik-abkhazia.ru/20241212/takie-obstoyatelstvo-ansambl-babkiny-vnuki-s-pesnyami-i-myslyami-o-tvorchestve-i-abkhazii-1053135349.html

Такие обстоятельство: ансамбль "Бабкины внуки" с песнями и мыслями о творчестве и Абхазии

Такие обстоятельство: ансамбль "Бабкины внуки" с песнями и мыслями о творчестве и Абхазии

Sputnik Абхазия

15-летие отметило 11 декабря Представительство Россотрудничество в Абхазии. В честь юбилея в Абхазской госфилармонии состоялся праздничный гала-концерт... 12.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-12T13:38+0300

2024-12-12T13:38+0300

2024-12-12T13:50+0300

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Такие обстоятельство: ансамбль "Бабкины внуки" с песнями и мыслями о творчестве и Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельство: ансамбль "Бабкины внуки" с песнями и мыслями о творчестве и Абхазии

15-летие отметило 11 декабря Представительство Россотрудничество в Абхазии. В честь юбилея в Абхазской госфилармонии состоялся праздничный гала-концерт российско-абхазской дружбы. В нем приняли участие известные творческие коллективы двух стран.На абхазской сцене выступил и известный Ансамбль русской песни "Бабкины внуки", который перед этим побывал и в студии радио Sputnik. О том, как коллектив встретили в Абхазии, что вдохновляет группу на творчество, что они думают о культурных связях с нашей страной, рассказали Владимир Латенков, Антон Болдырев, Дмитрий Мельниченко и Екатерина Латенкова.Слушайте подкаст.

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