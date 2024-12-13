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Ажиба о работе туробъектов в Абхазии в условиях отключения электричества

Ажиба о работе туробъектов в Абхазии в условиях отключения электричества

Sputnik Абхазия

Как энергокризис в Абхазии сказывается на туристической сфере, приедут ли туристы на новогодние праздники, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель... 13.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-13T13:52+0300

2024-12-13T13:52+0300

2024-12-13T13:52+0300

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Ажиба о работе туробъектов в Абхазии в условиях отключения электричества Sputnik Абхазия Ажиба о работе туробъектов в Абхазии в условиях отключения электричества

Как сообщил Ажиба, на сегодняшний день значительно уменьшилось количество новых бронирований."Те, кто бронировал отдых до всей этой ситуации, активно мониторят, звонят, многие отменяют бронь. Те, кто остался, мониторят ситуацию, они знают о рисках и проблемах, которые есть в стране. Они активно читают новости. На новый год все будет зависеть от ситуации в энергетике. Если она не изменится, то большинство будут отказываться от бронирования", – рассказал Ажиба. Слушайте подкаст.

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