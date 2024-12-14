https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/sotrudniki-gai-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-sluzhby-iz-za-gololeditsy-na-trasse-1053149178.html

Сотрудники ГАИ переведены на усиленный режим службы из-за гололедицы на трассе

Сотрудники ГАИ переведены на усиленный режим службы из-за гололедицы на трассе

Sputnik Абхазия

По прогнозам метеорологов, Абхазию в этом году ожидает холодная зима, температура будет на 3-4 градуса ниже, чем в прошлом году. 14.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии несут усиленную службу в связи с гололедицей на республиканской трассе, сообщил Sputnik замначальника Госавтоинспекции Аслан Базба. По словам Базба, наиболее опасные участки для водителей при гололедице — Верхняя Эшера, Тещин язык и район села Калдахуара.

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