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Сотрудники ГАИ переведены на усиленный режим службы из-за гололедицы на трассе
Сотрудники ГАИ переведены на усиленный режим службы из-за гололедицы на трассе
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По прогнозам метеорологов, Абхазию в этом году ожидает холодная зима, температура будет на 3-4 градуса ниже, чем в прошлом году. 14.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии несут усиленную службу в связи с гололедицей на республиканской трассе, сообщил Sputnik замначальника Госавтоинспекции Аслан Базба. По словам Базба, наиболее опасные участки для водителей при гололедице — Верхняя Эшера, Тещин язык и район села Калдахуара.
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Сотрудники ГАИ переведены на усиленный режим службы из-за гололедицы на трассе
11:00 14.12.2024 (обновлено: 11:40 14.12.2024)
По прогнозам метеорологов, Абхазию в этом году ожидает холодная зима, температура будет на 3-4 градуса ниже, чем в прошлом году.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии несут усиленную службу в связи с гололедицей на республиканской трассе, сообщил Sputnik замначальника Госавтоинспекции Аслан Базба.
"Опасные участки посыпаны песком. Дорога открыта, никаких задержек нет", — рассказал он.
По словам Базба, наиболее опасные участки для водителей при гололедице — Верхняя Эшера, Тещин язык и район села Калдахуара.