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Стумбулян о ситуации в стоматологии в в Абхазии: работать невозможно
Стумбулян о ситуации в стоматологии в в Абхазии: работать невозможно
Sputnik Абхазия
Стоматолог Кристина Стумбулян в эфире радио Sputnik рассказала, с какими сложностями столкнулись клиники и их пациенты в условиях веерных отключений... 14.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-14T12:00+0300
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Стумбулян о ситуации в стоматологии в в Абхазии: работать невозможно
Sputnik Абхазия
Стумбулян о ситуации в стоматологии в в Абхазии: работать невозможно
Выход для многих стоматологов в их работе – это покупка генераторов."Но с генератором работать не всегда удобно, так как нужно покупать бензин. За час потребляется большое количество топлива. Поэтому часы приема многие клиники сокращают", – рассказала Кристина Стумбулян. Также есть проблема с оплатой арендованных помещений. Многие стоматологии имеют финансовые обязательства перед арендодателями, но без заработка у них возникнут сложности со своевременной оплатой аренды. "Я уведомила налоговую службу, что из-за отсутствия света прием пациентов вести не получается. Мне сказали, что за определенный месяц мне нужно предоставить сведения о нулевом доходе", – сообщила стоматолог. До решения проблем с электроэнергией стоматология Кристины Стумбулян вынуждена остановить работу. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, электроэнергетика, черноморэнерго, кризис, аудио
подкасты, абхазия, электроэнергетика, черноморэнерго, кризис, аудио
Стумбулян о ситуации в стоматологии в в Абхазии: работать невозможно
Стоматолог Кристина Стумбулян в эфире радио Sputnik рассказала, с какими сложностями столкнулись клиники и их пациенты в условиях веерных отключений электроэнергии в Абхазии.
Выход для многих стоматологов в их работе – это покупка генераторов.
"Но с генератором работать не всегда удобно, так как нужно покупать бензин. За час потребляется большое количество топлива. Поэтому часы приема многие клиники сокращают", – рассказала Кристина Стумбулян.
Также есть проблема с оплатой арендованных помещений. Многие стоматологии имеют финансовые обязательства перед арендодателями, но без заработка у них возникнут сложности со своевременной оплатой аренды.
"Я уведомила налоговую службу, что из-за отсутствия света прием пациентов вести не получается. Мне сказали, что за определенный месяц мне нужно предоставить сведения о нулевом доходе", – сообщила стоматолог.
До решения проблем с электроэнергией стоматология Кристины Стумбулян вынуждена остановить работу.
Подробности слушайте в подкасте.