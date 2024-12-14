https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/vzaimnyy-interes-khintba-i-khusniyarov-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame--1053149996.html
Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Эскиз "Земляника" Джумы Ахуба в постановке Дениса Хусниярова стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе. Победителя выбирали зрители и... 14.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-14T15:02+0300
2024-12-14T15:02+0300
2024-12-14T15:02+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме
русдрам
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0e/1053149831_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9e6a7cf3ccbdc5235af8293b38a2df99.jpg
Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Эскиз "Земляника" Джумы Ахуба в постановке Дениса Хусниярова стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе. Победителя выбирали зрители и эксперты.Насколько значима такая творческая лаборатория, как определялся выбор материала, и как оценить такое взаимодействие между театральными сообществами России и Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали, директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и режиссер спектакля победителя лаборатории Денис Хуснияров.Слушайте подкаст.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0e/1053149831_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7e2f9eec52e5798072eb875c6e5ab812.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме, русдрам, аудио
подкасты, взаимный интерес, режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме, русдрам, аудио
Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Эскиз "Земляника" Джумы Ахуба в постановке Дениса Хусниярова стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе. Победителя выбирали зрители и эксперты.
Насколько значима такая творческая лаборатория, как определялся выбор материала, и как оценить такое взаимодействие между театральными сообществами России и Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали, директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и режиссер спектакля победителя лаборатории Денис Хуснияров.