https://sputnik-abkhazia.ru/20241214/vzaimnyy-interes-khintba-i-khusniyarov-o-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame--1053149996.html

Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе

Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

Эскиз "Земляника" Джумы Ахуба в постановке Дениса Хусниярова стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе. Победителя выбирали зрители и... 14.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-14T15:02+0300

2024-12-14T15:02+0300

2024-12-14T15:02+0300

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режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме

русдрам

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Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Хинтба и Хуснияров о режиссерской лаборатории в РУСДРАМе

Эскиз "Земляника" Джумы Ахуба в постановке Дениса Хусниярова стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе. Победителя выбирали зрители и эксперты.Насколько значима такая творческая лаборатория, как определялся выбор материала, и как оценить такое взаимодействие между театральными сообществами России и Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали, директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба и режиссер спектакля победителя лаборатории Денис Хуснияров.Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия

подкасты, взаимный интерес, режиссерская лаборатория "сандро" в русдраме, русдрам, аудио