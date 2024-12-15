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Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме
Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. 15.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.Пострадавшие доставлены в Республиканскую больницу.По словам Авидзба, девочка практически не пострадала, бабушка получила ушибы. Их жизни ничего не угрожает, добавил он.Водитель прошел медосвидетельствование, он был трезвым.
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абхазия, дтп, мвд абхазии, гаи, сухум
Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме
18:20 15.12.2024 (обновлено: 20:19 15.12.2024)
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.
"Внучка и бабушка переходили дорогу в неположенном месте, из-за плохой видимости и отсутствия света водитель Volkswagen не заметил пешеходов и совершил наезд на них", — рассказал Авидзба.
Пострадавшие доставлены в Республиканскую больницу.
По словам Авидзба, девочка практически не пострадала, бабушка получила ушибы. Их жизни ничего не угрожает, добавил он.
Водитель прошел медосвидетельствование, он был трезвым.