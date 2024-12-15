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Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме

Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Дамей Авидзба. 15.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Двух человек сбили в районе вокзала в Сухуме, сообщил Sputnik начальник ГАИ Абхазии Дамей Авидзба.Пострадавшие доставлены в Республиканскую больницу.По словам Авидзба, девочка практически не пострадала, бабушка получила ушибы. Их жизни ничего не угрожает, добавил он.Водитель прошел медосвидетельствование, он был трезвым.

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