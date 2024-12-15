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Культурная афиша Абхазии: спектакли, ярмарки и выставка
Культурная афиша Абхазии: спектакли, ярмарки и выставка
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 16 по 22 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 15.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-15T20:19+0300
2024-12-15T20:19+0300
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Культурная афиша Абхазии: спектакли, ярмарки и выставка
20:19 15.12.2024 (обновлено: 20:22 15.12.2024)
Афиша культурных событий в Абхазии с 16 по 22 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
Абхазский государственный драмтеатр
18 декабря в 19:00 – спектакль "Образы жизни"
17 декабря в 19:00 – "Клинический случай"
18 и 19 декабря в 19:00 – "Стеклянный зверинец"
20 декабря в 19:00 – "Виндзорские проказницы"
21 декабря в 19:00 – "Отцы и дети"
С 16 по 31 декабря с 11:00 –экспозиция работ абхазских художников.
20 декабря в 11:00 – Новогодняя ярмарка
Культурно-деловая платформа "Гума"
21 и 22 декабря в 10:00 –праздничные ярмарки.