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Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии
Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии, сообщили в МИД РФ. 15.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-15T20:16+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии, сообщили в МИД РФ.Также эвакуированы сотрудники дипмиссий КНДР и Белоруссии.Посольство Абхазии в Дамаске было открыто в 2020 году, через два года после установления дипломатических отношений между странами.8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили здание гостелевидения и объявили об установлении контроля над страной.По сообщению МИД России, президент Башар Асад принял решение покинуть пост, дав указание о мирной передаче власти. Позже Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.
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абхазия, россия, сирия, мид рф
абхазия, россия, сирия, мид рф
Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии
20:16 15.12.2024 (обновлено: 20:18 15.12.2024)
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии, сообщили в МИД РФ.
Также эвакуированы сотрудники дипмиссий КНДР и Белоруссии.
Посольство Абхазии в Дамаске было открыто в 2020 году, через два года после установления дипломатических отношений между странами.
8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили здание гостелевидения и объявили об установлении контроля над страной.
По сообщению МИД России, президент Башар Асад принял решение покинуть пост, дав указание о мирной передаче власти. Позже Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.