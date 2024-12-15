https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/rossiya-evakuirovala-chast-personala-posolstva-abkhazii-iz-sirii-1053153197.html

Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии

Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии, сообщили в МИД РФ. 15.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Россия эвакуировала часть персонала посольства Абхазии из Сирии, сообщили в МИД РФ.Также эвакуированы сотрудники дипмиссий КНДР и Белоруссии.Посольство Абхазии в Дамаске было открыто в 2020 году, через два года после установления дипломатических отношений между странами.8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили здание гостелевидения и объявили об установлении контроля над страной.По сообщению МИД России, президент Башар Асад принял решение покинуть пост, дав указание о мирной передаче власти. Позже Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.

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