Российские войска освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены машина боевого управления, радиолокационная станция AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37809 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19797 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19644 орудия полевой артиллерии и минометов, 29235 единиц специальной военной автомобильной техники.