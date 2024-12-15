https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-13-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-chernym-morem-1053152801.html

Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем

Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. 15.12.2024, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

черное море

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. Еще по одному сбили над территориями Курской и Белгородской областей.Как позже уточнил глава Туапсинским района Сергей Бойко, атаку украинских дронов отбили в небе над районом. Пострадавших и повреждений нет.

украина

россия

черное море

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украина, россия, министерство обороны рф, черное море, туапсе