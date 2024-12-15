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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241215/sily-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-13-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-chernym-morem-1053152801.html
Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем
Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. 15.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. Еще по одному сбили над территориями Курской и Белгородской областей.Как позже уточнил глава Туапсинским района Сергей Бойко, атаку украинских дронов отбили в небе над районом. Пострадавших и повреждений нет.
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украина, россия, министерство обороны рф, черное море, туапсе
украина, россия, министерство обороны рф, черное море, туапсе

Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем

11:00 15.12.2024 (обновлено: 13:29 15.12.2024)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
Еще по одному сбили над территориями Курской и Белгородской областей.
Как позже уточнил глава Туапсинским района Сергей Бойко, атаку украинских дронов отбили в небе над районом. Пострадавших и повреждений нет.
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