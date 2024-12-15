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Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем
Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. 15.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-15T11:00+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. Еще по одному сбили над территориями Курской и Белгородской областей.Как позже уточнил глава Туапсинским района Сергей Бойко, атаку украинских дронов отбили в небе над районом. Пострадавших и повреждений нет.
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украина, россия, министерство обороны рф, черное море, туапсе
украина, россия, министерство обороны рф, черное море, туапсе
Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем
11:00 15.12.2024 (обновлено: 13:29 15.12.2024)
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
Еще по одному сбили над территориями Курской и Белгородской областей.
Как позже уточнил глава Туапсинским района Сергей Бойко, атаку украинских дронов отбили в небе над районом. Пострадавших и повреждений нет.