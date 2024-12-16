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Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока
Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока в размере 327 миллионов кВт•ч в 2025 году, сообщил и.о... 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T17:30+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока в размере 327 миллионов кВт•ч в 2025 году, сообщил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. По его словам, все технические процедуры с абхазской стороны выполнены, еще в начале октября направлены заявки в Минэнерго России.
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абхазия, россия, экономика
Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока
17:30 16.12.2024 (обновлено: 22:02 16.12.2024)
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока в размере 327 миллионов кВт•ч в 2025 году, сообщил и.о. министра энергетики Джансух Нанба.
Официального подтверждения о том, что запланированный объем социального перетока будет получен, пока не поступало, уточнил Нанба.
По его словам, все технические процедуры с абхазской стороны выполнены, еще в начале октября направлены заявки в Минэнерго России.