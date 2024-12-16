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Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока

Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока в размере 327 миллионов кВт•ч в 2025 году, сообщил и.о... 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T17:30+0300

2024-12-16T17:30+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

экономика

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Абхазия направила заявку на предоставление Россией социального перетока в размере 327 миллионов кВт•ч в 2025 году, сообщил и.о. министра энергетики Джансух Нанба. По его словам, все технические процедуры с абхазской стороны выполнены, еще в начале октября направлены заявки в Минэнерго России.

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