https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/piliya-defitsita-khleba-v-galskom-rayone-net-1053161459.html

Пилия: дефицита хлеба в Галском районе нет

Пилия: дефицита хлеба в Галском районе нет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Дефицита хлеба в Галском районе нет, сообщил Sputnik глава администрации Константин Пилия. 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T09:30+0300

2024-12-16T09:30+0300

2024-12-16T11:32+0300

в абхазии

хлеб

абхазия

галский район

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Дефицита хлеба в Галском районе нет, сообщил Sputnik глава администрации Константин Пилия. По его словам, в районе работают несколько частных пекарен и филиал Госкомпании "Абхазхлеб". К тому же, по словам Пилия, при работе на дизельном генераторе стоимость хлебобулочной продукции может вырасти. Чтобы сохранить цены на продукт, районные власти будут искать возможность обеспечить топливом госкомпанию.

абхазия

галский район

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хлеб, абхазия, галский район