Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/piliya-defitsita-khleba-v-galskom-rayone-net-1053161459.html
Пилия: дефицита хлеба в Галском районе нет
Пилия: дефицита хлеба в Галском районе нет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Дефицита хлеба в Галском районе нет, сообщил Sputnik глава администрации Константин Пилия. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T09:30+0300
2024-12-16T11:32+0300
в абхазии
хлеб
абхазия
галский район
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102652/34/1026523438_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a10cee44666e0342b57a6b82eb8df3b9.jpg
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Дефицита хлеба в Галском районе нет, сообщил Sputnik глава администрации Константин Пилия. По его словам, в районе работают несколько частных пекарен и филиал Госкомпании "Абхазхлеб". К тому же, по словам Пилия, при работе на дизельном генераторе стоимость хлебобулочной продукции может вырасти. Чтобы сохранить цены на продукт, районные власти будут искать возможность обеспечить топливом госкомпанию.
абхазия
галский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102652/34/1026523438_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3b343c72db69c9de3bbd10857d907994.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
хлеб, абхазия, галский район
хлеб, абхазия, галский район

Пилия: дефицита хлеба в Галском районе нет

09:30 16.12.2024 (обновлено: 11:32 16.12.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Хлеб
Хлеб - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Дефицита хлеба в Галском районе нет, сообщил Sputnik глава администрации Константин Пилия.
По его словам, в районе работают несколько частных пекарен и филиал Госкомпании "Абхазхлеб".
"Во время отключения электричества частные пекарни работают на дизельных генераторах. А вот компании "Абхазхлеб" пришлось сократить производство на 50%. У них сломался дизельный генератор. Отправим бригаду, посмотрим, чем сможем помочь", — отметил он.
К тому же, по словам Пилия, при работе на дизельном генераторе стоимость хлебобулочной продукции может вырасти. Чтобы сохранить цены на продукт, районные власти будут искать возможность обеспечить топливом госкомпанию.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0