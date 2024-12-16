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Пилия: дефицита хлеба в Галском районе нет
Пилия: дефицита хлеба в Галском районе нет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Дефицита хлеба в Галском районе нет, сообщил Sputnik глава администрации Константин Пилия. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Дефицита хлеба в Галском районе нет, сообщил Sputnik глава администрации Константин Пилия. По его словам, в районе работают несколько частных пекарен и филиал Госкомпании "Абхазхлеб". К тому же, по словам Пилия, при работе на дизельном генераторе стоимость хлебобулочной продукции может вырасти. Чтобы сохранить цены на продукт, районные власти будут искать возможность обеспечить топливом госкомпанию.
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хлеб, абхазия, галский район
хлеб, абхазия, галский район
Пилия: дефицита хлеба в Галском районе нет
09:30 16.12.2024 (обновлено: 11:32 16.12.2024)
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Дефицита хлеба в Галском районе нет, сообщил Sputnik глава администрации Константин Пилия.
По его словам, в районе работают несколько частных пекарен и филиал Госкомпании "Абхазхлеб".
"Во время отключения электричества частные пекарни работают на дизельных генераторах. А вот компании "Абхазхлеб" пришлось сократить производство на 50%. У них сломался дизельный генератор. Отправим бригаду, посмотрим, чем сможем помочь", — отметил он.
К тому же, по словам Пилия, при работе на дизельном генераторе стоимость хлебобулочной продукции может вырасти. Чтобы сохранить цены на продукт, районные власти будут искать возможность обеспечить топливом госкомпанию.