https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/putin-rossiya-v-2024-godu-osvobodila-189-naselennykh-punktov-v-ramkakh-svo-1053164081.html

Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО

Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии... 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T14:21+0300

2024-12-16T14:21+0300

2024-12-16T14:26+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать. "Весь коллективный Запад не оставляет попыток сохранить свое глобальное доминирование, продолжает навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно", — сказал Путин.

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