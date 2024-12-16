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Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО
Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии... 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T14:21+0300
2024-12-16T14:21+0300
2024-12-16T14:26+0300
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать. "Весь коллективный Запад не оставляет попыток сохранить свое глобальное доминирование, продолжает навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно", — сказал Путин.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО
14:21 16.12.2024 (обновлено: 14:26 16.12.2024)
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать.
"Весь коллективный Запад не оставляет попыток сохранить свое глобальное доминирование, продолжает навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно", — сказал Путин.