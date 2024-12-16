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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/putin-rossiya-v-2024-godu-osvobodila-189-naselennykh-punktov-v-ramkakh-svo-1053164081.html
Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО
Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии... 16.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ. Он отметил, что Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать. "Весь коллективный Запад не оставляет попыток сохранить свое глобальное доминирование, продолжает навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно", — сказал Путин.
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россия, украина, министерство обороны рф

Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках СВО

14:21 16.12.2024 (обновлено: 14:26 16.12.2024)
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации, заявил президент Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать.
"Весь коллективный Запад не оставляет попыток сохранить свое глобальное доминирование, продолжает навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно", — сказал Путин.
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