https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/ritsinskiy-natspark-s-17-dekabrya-zakryt-dlya-posescheniya-1053168754.html

Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения

Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения, сообщила администрация объекта. 16.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-16T22:16+0300

в абхазии

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения, сообщила администрация объекта. Из-за обильных снегопадов есть угроза схода лавин. Службы парка расчищают дороги.

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия