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Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения
Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения, сообщила администрация объекта. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T22:16+0300
2024-12-16T22:16+0300
2024-12-16T22:16+0300
в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения, сообщила администрация объекта. Из-за обильных снегопадов есть угроза схода лавин. Службы парка расчищают дороги.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия
Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения, сообщила администрация объекта.
Из-за обильных снегопадов есть угроза схода лавин.
Службы парка расчищают дороги.