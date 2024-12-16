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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/ritsinskiy-natspark-s-17-dekabrya-zakryt-dlya-posescheniya-1053168754.html
Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения
Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения, сообщила администрация объекта. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
абхазия
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения, сообщила администрация объекта. Из-за обильных снегопадов есть угроза схода лавин. Службы парка расчищают дороги.
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия
озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия

Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения

22:16 16.12.2024
© Foto / Рицинский паркРицинский парк
Рицинский парк - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2024
© Foto / Рицинский парк
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Рицинский нацпарк с 17 декабря закрыт для посещения, сообщила администрация объекта.
Из-за обильных снегопадов есть угроза схода лавин.
Службы парка расчищают дороги.
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