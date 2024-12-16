Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-elizavetovka-v-dnr-1053163743.html
Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщило Минобороны России. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T12:18+0300
2024-12-16T14:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143000_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_97c1eb2fb72739f5b323b180049b4e01.jpg
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщило Минобороны России. Сводка Минобороны России:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143000_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7652778c90b0662a3e6f2b50179b3a98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР

12:18 16.12.2024 (обновлено: 14:18 16.12.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37818 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19810 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19695 орудий полевой артиллерии и минометов, 29260 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0