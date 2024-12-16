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СЭС Гудаутского района рекомендовала распустить детсады и младшие классы в школах

СЭС Гудаутского района рекомендовала распустить детсады и младшие классы в школах

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Распустить детсады и младшие классы в школах из-за роста случаев ОРВИ рекомендовала глава Гудаутской СЭС Инга Чанба. 16.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-16T14:19+0300

2024-12-16T14:19+0300

2024-12-16T14:28+0300

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гудаутский район

абхазия

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Распустить детсады и младшие классы в школах из-за роста случаев ОРВИ рекомендовала глава Гудаутской СЭС Инга Чанба. По ее словам, из-за отсутствия электричества и похолодания участились случаи заболевания детей ОРВИ. Руководитель отдела образования района Адамыр Харазия сообщил, что посещаемость в детских садах сегодня составляет около 40%, в школах специалисты пока изучают ситуацию. Генератор установлен только в средней школе №2, идет монтаж в средней школе №1, уточнил Харазия. Во многих селах образовательные учреждения отапливаются дровяными печами.

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гудаута, гудаутский район, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии