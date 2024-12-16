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СЭС Гудаутского района рекомендовала распустить детсады и младшие классы в школах
СЭС Гудаутского района рекомендовала распустить детсады и младшие классы в школах
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Распустить детсады и младшие классы в школах из-за роста случаев ОРВИ рекомендовала глава Гудаутской СЭС Инга Чанба. 16.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-16T14:19+0300
2024-12-16T14:19+0300
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Распустить детсады и младшие классы в школах из-за роста случаев ОРВИ рекомендовала глава Гудаутской СЭС Инга Чанба. По ее словам, из-за отсутствия электричества и похолодания участились случаи заболевания детей ОРВИ. Руководитель отдела образования района Адамыр Харазия сообщил, что посещаемость в детских садах сегодня составляет около 40%, в школах специалисты пока изучают ситуацию. Генератор установлен только в средней школе №2, идет монтаж в средней школе №1, уточнил Харазия. Во многих селах образовательные учреждения отапливаются дровяными печами.
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гудаута, гудаутский район, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
гудаута, гудаутский район, абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
СЭС Гудаутского района рекомендовала распустить детсады и младшие классы в школах
14:19 16.12.2024 (обновлено: 14:28 16.12.2024)
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Распустить детсады и младшие классы в школах из-за роста случаев ОРВИ рекомендовала глава Гудаутской СЭС Инга Чанба.
По ее словам, из-за отсутствия электричества и похолодания участились случаи заболевания детей ОРВИ.
"По-хорошему, я бы оставила в школах только учеников 9-х,10-х и 11-х классов. От переохлаждения, естественно, восприимчивость организма к вирусам больше", — отметила она.
Руководитель отдела образования района Адамыр Харазия сообщил, что посещаемость в детских садах сегодня составляет около 40%, в школах специалисты пока изучают ситуацию.
Генератор установлен только в средней школе №2, идет монтаж в средней школе №1, уточнил Харазия. Во многих селах образовательные учреждения отапливаются дровяными печами.